Ruotsin pääministeri: Venäjä on kääpiö, jolla on ydinaseita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haukkui hiljattain Truth Social-palvelussaan Venäjää ”paperitiikeriksi”, joka on ajautunut sodan takia taloudellisiin vaikeuksiin. Trumpin mukaan Ukraina voi nykytilanteessa voittaa sodan ja saada Euroopan unionin tuella takaisin kaikki alueensa.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kommentoi Svenska Dagbladetille Trumpin ulostuloa.

– Totta kai se on hyvä asia. Mutta minun hieman pidättyväisempi kantani on, että sanat ovat hyviä, mutta teot ratkaisevat. Haluamme siksi nähdä, että tämän rinnalla toteutetaan selkeät eurooppalaiset ja amerikkalaiset pakotteet Venäjää vastaan, Kristersson sanoo.

Ruotsin pääministeri on Trumpin kanssa samaa mieltä siitä, että Venäjän talous on huonolla tolalla.

– Ukraina voi aivan hyvin voittaa tämän sodan, jos Venäjä tietää, että länsimaat seisovat yhtenäisinä ja koossa pitkän aikaa, Kristersson sanoo.

Trump puhui tiistaina lehdistötilaisuudessa Venäjän diktaattori Vladimir Putinista kielteiseen sävyyn. Trump esimerkiksi sanoi, että heidän henkilökohtainen suhteensa on osoittautunut ”merkityksettömäksi”.

Kristerssonin mukaan nähtäväksi jää, miten Trumpin linjaukset vaikuttavat Venäjän halukkuuteen neuvotella rauhasta.

– Miten se vaikuttaa Putiniin? Todella vaikea sanoa. Talous on heidän suuri heikkoutensa. Se on taloudellinen kääpiö ydinaseilla. Mitä enemmän voimme kutistaa sen taloutta, sen parempi, Ruotsin pääministeri sanoo.

LUE MYÖS:

Moskovan laskelma muuttui – senaattorin mukaan sodassa on käännekohta

Kreml jatkaa sotaa: ”Meillä ei ole vaihtoehtoa”

Donald Trumpin mukaan Ukrainan on nyt aika toimia