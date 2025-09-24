Verkkouutiset

Donald Trump YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 23. syyskuuta. / AFP / LEHTIKUVA / ALEXI J. ROSENFELD

Moskovan laskelma muuttui – senaattorin mukaan sodassa on käännekohta

Asetoimitukset Ukrainalle ja taloudellinen paine Kremliä kohtaan voivat ratkaista konfliktin lopputuloksen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin katsotaan muuttaneen merkittävästi suhtautumistaan Ukrainan sotaa kohtaan. Trump tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä ja julkaisi Truth Social -palveluun aihetta koskevan päivityksen YK-puheenvuoronsa jälkeen.

– Uskon, että Ukraina pystyy Euroopan unionin tuella taistelemaan ja voittamaan takaisin kaiken alkuperäisestä alueestaan, Yhdysvaltain presidentti kirjoitti.

Hän kuvaili Venäjää paperitiikeriksi ja huomautti maan olevan vakavissa talousvaikeuksissa. Trump sanoi Yhdysvaltain jatkavan asetoimituksia Natolle, ”joka voi tehdä niillä mitä haluaa” eli käytännössä toimittaa kalustoa eteenpäin Ukrainalle.

– Ajan myötä ja riittävällä kärsivällisyydellä sekä Euroopan ja erityisesti Naton tuella, on hyvin mahdollista saavuttaa sodan alussa vallinneet rajat. Miksi ei, Donald Trump kysyi.

Trump lisäksi sanoi medialle, että Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet voisi ampua alas. Fox Newsin haastattelussa käynyt Volodymyr Zelenskyi kertoi yllättyneensä Donald Trumpin kommenteista ja sanoi Ukrainan kansan ja asevoimien luottavan Yhdysvaltain tukeen.

– Mutta presidentti Trump suhtautui myönteisemmin tätä asiaa kohtaan. Hän osoitti haluavansa tukea Ukrainaa loppuun asti. Joten ymmärrämme nyt, että olemme valmiita lopettamaan tämän sodan niin pian kuin mahdollista, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentti kutsui Donald Trumpin sosiaalisen median päivitystä ”suureksi muutokseksi” ja katsoi sen viittaavan siihen, että Yhdysvallat on valmis antamaan Ukrainalle turvatakuut sodan jälkeen.

Trumpin sisäpiiriläisiin lukeutuva pitkän linjan republikaanisenaattori Lindsey Graham arvioi presidentin lausunnon merkitsevän käännekohtaa Ukrainan sodassa.

– Sitoumus myydä huipputekniikkaa edustavia amerikkalaisaseita Natolle Ukrainan hyödyksi on valtava muutos sotilaallisessa yhtälössä Venäjän kannalta, Graham kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa sodan lopettaminen kunniallisesti ja oikeudenmukaisesti on mahdollista, jos asetoimitukset yhdistetään taloudelliseen paineeseen halpaa venäläistä öljyä ja maakaasua ostaviin maihin. Lindsey Graham mainitsee esimerkkeinä Kiinan, Intian ja Brasilian.

– Presidentti Trump on oikeassa arvioidessaan, että Venäjän talous on paineen alla. Tilanne vain pahenee, jos muutamme halvan venäläisen öljyn ja maakaasun myrkylliseksi niille tahoille, jotka valitsevat sen polun. On aika lopettaa tämä verilöyly, senaattori sanoo.

