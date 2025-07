Ruotsin opetusministeri väitti suorittaneensa tutkinnon Suomessa – ei pidä paikkaansa

Ruotsin tuore opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson väitti aikaisemmin Linkedin-sivullaan suorittaneensa maisteritutkinnon suomalaisessa Åbo Akademissa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, ja ministeri on sittemmin joutunut korjaamaan ansioluetteloaan, Aftonbladet uutisoi.

30-vuotias Mohamsson valittiin kesäkuussa hallituspuolue liberaalien uudeksi puheenjohtajaksi. Samalla hän nousi Ulf Kristerssonin hallituksen opetus- ja integraatioministeriksi.

Åbo Akademin mukaan Mohamsson ei ole koskaan suorittanut tutkintoa yliopistossa. Sen sijaan uusi opetusministeri on suorittanut suomalaisyliopistossa yksittäisen 20 opintopisteen kurssin, joka on toteutettu yhteistyössä Göteborgin yliopiston kanssa. Mohamsson on suorittanut Göteborgin yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon.

Tieto suomalaisesta maisterintutkinnosta poistettiin ministerin Linkedin-sivulta Aftonbladetin yhteydenoton jälkeen. Mohamsson kertoo lehdelle tekstiviestitse aloittaneensa Göteborgin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä toteutetun maisteriohjelman vuonna 2022, mutta keskeyttäneensä opinnot töiden takia.

– Kun minulle kerrottiin tästä epäselvyydestä Linked-sivullani, korjasin asian, ministeri sanoo.

Ennen puheenjohtajaksi nousuaan Mohamsson työskenteli muun muassa viestintäkonsulttina ja liberaalien puoluesihteerinä.