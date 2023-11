Ruotsin lupaama tykkijärjestelmä saapui vihdoin Ukrainaan – ”Ehkä maailman edistyksellisin”

Ruotsin tammikuussa Ukrainalle lupaama Archer-tykkijärjestelmä on nyt saapunut rintamalle, jossa se on Ukrainan asevoimien 45. erillisen tykistöprikaatin käytössä. Ensimmäiset kuvat ja videot asejärjestelmästä ovat ilmestyneet sosiaaliseen mediaan.

Archer on BAE Systems Boforsin kehittämä itseliikkuva haupitsi, jonka toimintasäde on jopa 500 kilometriä ja maksimikantama 30-60 kilometriä.

– Se on ehkä maailman edistyksellisin tykkijärjestelmä ja palanen, jota ukrainalaiset ovat pyytäneet jo pitkään, sanoi Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson alkuvuodesta.

Tykkijärjestelmää voidaan siirtää pyörillä. Se ampuu nopeasti on ja on erittäin tarkka.

The Armed Forces of Ukraine showed the Swedish supplied Archer artillery installation for the first time. It is in use by the 45th separate artillery brigade. pic.twitter.com/8tdvsyBoJ2

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2023