Ruotsilta historiallinen vahvistus: Tiedustelukoneita Suomessa

Ruotsin tiedustelukoneet ovat kuluneen viikon aikana suorittaneet operatiivisia lentoja Suomen itärajalla, maan puolustusvoimat vahvistaa Dagens Nyheterille. Ilmoitus on historiallinen, sillä Ruotsi ei ole aikaisemmin harjoittanut Venäjään kohdistuvaa signaalitiedustelua juuri Suomen ilmatilassa, toteaa everstiluutnantti Joakim Paasikivi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta lehdelle.

– Puolustusvoimat voi vahvistaa, että lennämme S102B Gulfstream-koneilla Suomessa, suhteellisen lähellä Venäjän rajaa. Emme voi kommentoida lentojen tarkoitusta, mutta normaalisti koneissa on FRA:n signaalitiedustelun henkilöstöä. Ruotsin puolustusvoimat kertoo DN:lle.

Försvarets radioanstalt eli FRA on Puolustusvoimien radiolaitos, toisin sanoen Ruotsin signaalitiedustelu. Ruotsi käyttää ”Korpen”-nimelläkin tunnettuja Gulfstream IV-koneita juuri elektroniseen tiedusteluun. Kyseisiä koneita maan ilmavoimilla on kaksi, ja niiden tukikohtana toimii Malmenin lentokenttä Linköpingissä, puolustusvoimat kertoo kotisivuillaan.

Suomessa ruotsalaiskoneiden tiedustelulentoihin kiinnitti huomiota Lentoposti aikaisemmin tällä viikolla. Ruotsi vahvistaa DN:lle Suomen puolustusvoimien sallineen lennon ilmatilassaan. Lentoja on suoritettu keskiviikkona ja torstaina.

Everstiluutnantti Paasikivi pitää lentoja osoituksena Suomen ja Ruotsin ”ainutlaatuisen” läheisestä yhteistyöstä. Suomi on Nato-jäsenyyden myötä sallinnut kumppanimaiden valvontalennot ilmatilassaan.

– Ruotsin on tärkeä tietää, mitä venäläiset puuhaavat. Nyt meillä on mahdollisuus seurata Murmanskia, jossa on paljon venäläisten tukikohtia.

Venäjän mahdolliseen reaktioon Paasikivi suhtautuu tyynesti.

– Venäjä näkee kaiken provokaationa. Ruotsin toimista riippumatta Venäjä voi väittää niitä vihamielisiksi, hän toteaa.

– Meidän etumme ovat etusijalla, eivät Venäjän.