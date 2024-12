Ruotsi jatkaa Gripen C/D -hävittäjien päivityksiä

Ruotsin puolustusvoimien materiaalivirasto FMV on tehnyt Saabille 466 miljoonan Ruotsin kruunun (40,6 miljoonan euron) arvoisen jatkotilauksen ilmavoimien Gripen C/D -hävittäjien päivittämisestä. Ilmavoimien kirjavahvuudessa on tällä hetkellä 71 yksipaikkaista Gripen C- ja 23 kaksipaikkaista Gripen D -hävittäjää.

Lisätilaus sisältää Saabin mukaan useita tärkeitä päivityksiä sekä Gripeniin integroitaviin uusiin ilmataistelu- ja ilmasta maahan -ohjuksiin liittyviä tutkimuksia.

– Gripen C/D-sopimuksen jatko on tärkeä askel eteenpäin puolustuksellemme. Uusien, edistyksellisten ohjusjärjestelmien integrointi kertoo sitoutumisestamme korkealaatuisten ratkaisujen toimittamiseen. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua Ruotsin puolustuskykyyn tämän sopimuksen kautta, toteaa Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Lars Tossman.

Uusi sopimus on jatkoa 3,5 miljardin kruunun (300 miljoonan euron) arvoiselle tilaukselle, jonka Saab sai kaksi vuotta sitten. Se sisälsi päivitetyn moottorin, tutkan ja elektronisen sodankäynnin järjestelmän.

Tälle tilaukselle on sittemmin tehty useita jatkotilauksia, kuten 540 miljoonan kruunun (47 miljoonan euron) tilaus viime huhtikuussa koelentokoneiden käyttöä ja tukea sekä uusiin kykyihin ja päivityksiin liittyviä testilaitteita ja simulaattoreita varten.

Saab JAS 39 Gripen otettiin palveluskäyttöön vuonna 1996. Se suunniteltiin liikehtimiskykyiseksi monitoimihävittäjäksi, jolla on pieni tutkapoikkipinta-ala ja kyky ilmapuolustukseen, rynnäköintiin ja tiedusteluun. Nykyisistä 94:stä Gripen C/D:stä noin 40 on tarkoitus pitää käytössä 60:n tai 70:n käyttöön tulossa olevan Gripen E:n rinnalla aina vuosiin 2035–40 saakka.