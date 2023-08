Ruotsalaistutkija: Ukrainan sodassa käänne parempaan

Ruotsalaisen ekonomistin ja tutkijan Anders Åslundin mukaan tilanne Ukrainan sodassa on muuttunut parempaan suuntaan Ukrainan kannalta. Venäjää pitkään seuranneen Åslundin mukaan Ukraina on päässyt murtautumaan Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan läpi Robotynessa, Ukrainan kaakkoisosassa. Tämä tekee Venäjän joukoista haavoittuvaisia, hän selittää.

– Tietojeni mukaan kolmatta puolustuslinjaa ei oikeastaan ole olemassa, sillä venäläiset ovat siirtyneet ensimmäiseen ja toiseen linjaan. On toivoa suuresta läpimurrosta eteläisessä Robotynessa, hän kirjoittaa X-viestipalvelussa.

– Ukraina on onnistunut suuriskussa Venäjän tutkaa vastaan Krimillä, mikä mahdollistaa Ukrainalle lähes vapaan drone-iskujen tekemisen, Åslund sanoo.

Ukrainan toimien lisäksi Venäjän oma toiminta vaikuttaa sen menestykseen. Åslundin mukaan Wagner-päällikkö Jevgeni Prigozhinin murha heikentää Venäjän asevoimien taistelutahtoa.

– Miksi taistella kaikkein pahimpien miesten puolesta, Åslund kuvailee sotilaiden mielialaa.

Lisäksi Prigozhinin johtavat Wagner-joukot olivat todennäköisesti Venäjän parhaimpia sotilaita, Åslund toteaa. Nyt yksityisarmeijan tulevaisuus on epävarma.

Åslund on työskennellyt muun muassa Boris Jeltsinin neuvonantajana 1990-luvulla.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institure for the Study of War kertoo, että Ukrainan joukot ovat ukrainalais- ja venäläislähteiden mukaan läpäisemässä yhtä vaikeimmista paikoista Venäjän puolustuslinjassa.

