Ruotsalaispoliitikko hehkuttaa vierailua Suomeen – ”Historia on muovannut ratkaisuja”

Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunta on kuluneen viikon aikana tehnyt useamman päivän vierailun Suomeen, ja nyt vasemmistopuolueen kansanedustaja Hanna Gunnarsson ylistää kokemusta viestipalvelu X:ssä. Gunnarssonin mukaan ruotsalaispoliitikot tutustuivat matkansa aikana muun muassa useisiin varuskuntiin, rajavartiolaitokseen ja Huoltovarmuuskeskukseen.

Gunnarsson kuvailee matkaa ”mahtavaksi”. Hän on jakanut viestipalvelun kuvan Uudenmaan prikaatista Tammisaaressa, jossa puolustusvaliokunnan jäsenet laskivat seppeleen jatkosodassa taistelleiden ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkille.

– Opetuksia: Heidän työnsä asevelvollisten kanssa, joita on monikertaisesti enemmän kuin meillä, vaikka naisia on huomattavasti vähemmän. Aina kun matkustaa itään havaitsee, miten historia yhä elää ja on tärkeä ihmisten valinnoille ja ratkaisuille. Ja kuten aina: suomalainen pragmatismi, kansanedustaja tiivistää ajatuksiaan matkan annista.

Gunnarssonin viestiä on X:ssä kommentoinut muun muassa kenraalimajuri evp, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori Karlis Neretnieks.

– Juuri kuten sanot, historia on Suomessa läsnä ja tärkeä. Lisäksi, ja ehkä tärkeimpänä: siitä opetaan opiksi, Neretnieks kirjoittaa.