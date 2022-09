Ruotsalaiskriminologin esitys: Nollatoleranssi gangsterikulttuurille

Ruotsalaisen kriminologi ja ex-poliisi Fredrik Kärrholmin tuore ulostulo on herättänyt runsaasti keskustelua, uutisoi Expressen. Moderaattien valtiopäiväehdokkaana politiikkaankin pyrkinyt Kärrholm vaatii nollatoleranssia gangsterikulttuurille, esimerkiksi nuorten urheilutoiminnassa.

Jengirikollisuus on puhututtanut Ruotsissa jo pitkään, ollen yksi maan valtiopäivävaalien keskeisistä puheenaiheista. Kärrholm on kirjoittanut jengirikollisuudesta kirjan ja esiintynyt kommentaattorina eri tiedotusvälineissä.

Gangsterikulttuuriin Twitterissä kantaa ottanut Kärrholm viittaa uutiseen, jonka mukaan poliisi ja lastensuojeluviranomaiset ovat huolissaan myös taloudellisesti hyvin toimeentulevien perheiden poikien parissa esiintyvästä kiinnostuksesta jengejä ja rikollisuutta kohtaan.

– Tarvitsemme nollatoleranssin jengikulttuurille. Hyvä todellinen esimerkki: jalkapallotreeneihin osallistuva ei saa puhua kuin gangsteri tai pukeutua varastettuihin vaatteisiin (eli vaatteisiin joihin vanhemmilla ei voi olla varaa).

– Tämä edellyttää: Esikuvat, törkeät rikolliset, on vangittava, Kärrholm kirjoittaa Twitterissä.

Kärrholmin tviitti on saanut osakseen myös kritiikkiä. Expressenille hän tarkentaa mainitun esimerkin olevan todellakin aito.

– Monet ovat ymmärtäneet tviitin väärin. Tai halunneet ymmärtää väärin. Todellinen esimerkki on siis todellinen esimerkki. Jalkapalloseura asettaa nämä vaatimukset. Mielestäni se on hyvä asia.

– Kaikkea hyvää ei pidä pakottaa, kaikkea pahaa ei pidä kieltää. Tämän liberaalin asennoitumisen toivoisin useamman löytävän.

Expressenille Kärrholm sanoo, ettei aikuisten pidä katsoa lasten sopimatonta kielenkäyttöä tai käytöstä läpi sormien. Kyse ei myöskään ole lakiesityksestä, vaan kansalaisyhteiskunnan tehtävästä.

– Urheilu- ja vapaa-ajan johtajat tuntevat lapset ja vanhemmat. Se on kansalaisyhteiskunnan vahvuus. Kaikkien on yhdessä tehtävä työtä gangserikulttuuria vastaan. Totta kai on reagoitava, jos lapsi käyttää varastettua tavaraa, hän sanoo.

Vi behöver nolltolerans mot gangsterkultur. Ett bra verkligt exempel: Den som vill delta i fotbollsträning får inte snacka som en gangster eller klä sig i stöldgods (lyxkläder föräldrarna omöjligt har råd med). Förutsättning: Förebilderna, grovt kriminella, måste inkapaciteras. — Fredrik Kärrholm (@FredrikKarrholm) September 16, 2022

Många har missförstått denna tweet. Eller vill missförstå. Det verkliga exemplet är alltså ett verkligt exempel. En fotbollsklubb som ställer dessa krav. Det är bra, tycker jag. Allt bra bör inte påbjudas, allt dåligt bör inte förbjudas. En liberal hållning fler bör ta till sig. https://t.co/o7y21KLyGd — Fredrik Kärrholm (@FredrikKarrholm) September 16, 2022