Ruoka-ala voi vauhdittaa Suomen talouskasvua

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström arvioi, että Suomen elintarviketeollisuudella on mahdollisuus uuteen kasvuloikkaan.

– Edessämme ei ole ruoka-alan takatalvi, vaan uusi kasvun kierre, Gyllström toteaa.

Hänen mukaansa ruoka-ala on avainasemassa huoltovarmuuden varmistamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samaan aikaan kuluttajien ja yritysten luottamus on vahvistumassa, ja investointihalukkuus alalla on historiallisen korkealla.

Elintarviketeollisuuden investointiaikeet ylittivät viimeisimmässä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyssä miljardin euron vuosittaisen tason.

– Kasvua luovia investointeja voidaan joko vauhdittaa tai jarruttaa sääntelyn kautta. Siksi tarvitsemme ennakoitavaa, kilpailukykyä vahvistavaa sääntelyä, ei uusia yllätyksiä maan jokaisen hallituksen kehysriihissä, Gyllström sanoo.

EU-tason sääntely, kuten pakkausasetus ja raportointivaatimukset, voivat joko tukea tai hankaloittaa ruoka-alan uudistumista. Sääntelyn olisi huomioitava biokaasun kaltaisten innovaatioiden hyödyntäminen.

ETL ehdottaa Suomeen ravitsemuksen yhteiskuntasopimusta. Se tehtäisiin valtion ja elintarvikealan yritysten välille ja sen tavoitteena olisi luoda vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jossa ruoka-alan yritykset sitoutuvat kehittämään yhä terveellisempiä tuotteita osana kansanterveyden edistämistä.

Kai Gyllström toivoo, että ruokaan kohdistetaan oma osuutensa TKI-rahoituksesta. Ruoka-ala tarvitsee lisäksi korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja ammattiosaamista koko Suomessa.

– Meidän on yhdessä tehtävä ruoka-alaa näkyväksi ja houkuttelevaksi uravalinnaksi. Kuntien ja oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on avainasemassa, Gyllström sanoo.