Rovaniemi on nyt asuntosijoittajien ykkönen

Rovaniemi on noussut Suomen Vuokranantajien tuoreessa kaupunkirankingissa ykköseksi syrjäyttäen Tampereen neljän vuoden valtakauden jälkeen.

Perinteiset kärkikaupungit Tampere, Turku ja Oulu pitävät listauksessa edelleen pintansa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien heikko suorittaminen jatkuu ja Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat yhä kauempana kärjestä.

– Asuntomarkkinoiden kolme vuotta jatkunut alamäki, ja vuokramarkkinoiden haasteet tietyissä kaupungeissa näkyvät rankingissa yhä selvemmin. Perinteisesti suurten kaupunkien vahvuus on ollut erityisesti nousevat markkinahinnat, mutta nyt etumatka on kaventunut. Tampere, Turku ja Oulu erottuvat silti edukseen vuokrakehityksessä, markkinointiajoissa ja tulevaisuuden näkymissä. Uusi ykkönen Rovaniemi on puolestaan tasaisen vahva suorittaja jokaisella osa-alueella, ja lisäksi siellä hintojen lasku on ollut selvästi maltillisempaa kuin suurissa kaupungeissa, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson sanoo tiedotteessa.

Helsinki romahti 12 sijaa, Espoo ja Vantaa kumpikin kahdeksan. Nousijoiden kärjessä loistavat Hämeenlinna, Kokkola, Riihimäki ja Seinäjoki. Ne kaikki nousivat seitsemän sijaa.

– Sen lisäksi, että pääkaupunkiseudun hinnat ovat laskeneet merkittävästi, tuloksia painaa myös heikko vuokrakehitys ja pidentyneet markkinointiajat, jotka ovat seurausta vuokra-asuntojen ylitarjonnasta. Vuokraustoiminta on yksinkertaisesti vaikeutunut, ja se näkyy tuloksissa, Karlsson sanoo.

Listan viimeisenä jatkaa Kouvola, jonka kehitysnäkymät ja väestökehitys ovat heikoimmat koko vertailussa. Rauma pitää perää erityisesti arvonkehityksessä. Espoo puolestaan on kolmanneksi viimeinen ja löytyy viiden heikoimman joukosta monella osa-alueella: vuokrakehityksessä, tuotossa, markkinointiajoissa ja vuokralla asuvien osuudessa.

– Espoolla on edelleen pidemmän aikavälin potentiaalia, mutta lyhyellä aikavälillä vuokramarkkinan haasteet eivät ole ohi – ei Espoossa eikä muuallakaan pääkaupunkiseudulla, Karlsson sanoo.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskelmiin kaupunkikohtaisesti asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä ja asuntojen markkinointiajoista sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten väestöennusteeseen ja vuokralla asuvien osuuteen.