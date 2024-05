Rokote estää syövän uusiutumisen, ensimmäinen kokeilu alkoi

Britanniassa on menossa ensimmäisenä maailmassa laaja kokeilu personoiduista syöpärokotteista, joiden tarkoitus on estää syövän uusiutuminen.

Maan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS testaa rokotetta tällä hetkellä potilaisiin, jotka ovat läpikäyneet syöpäleikkauksen, ja rokotteen on saanut muun muassa suolistosyövän sairastanut 55-vuotiaas potilas, The Telegraph-lehti kertoo. Mukana on 30 sairaalaa.

Dna-sekvenssoinnin avulla yksilöitävä rokote voi auttaa jopa miljoonia ihmisiä. Se saa potilaan oman immuunijärjestelmän tuhoamaan syöpäsoluja.

– Rokotekokeet voivat jonain päivänä tarjota meille tavan rokottaa ihmisiä heidän omaa syöpäänsä vastaan, NHS:n toimitusjohtaja Amanda Pritchard sanoo.

NHS aikoo tarjota rokotuksia tulevina vuosina jopa kymmenille tuhansille potilaille. Kokeiluja on suunniteltu jo aloitettavan ainakin melanooman, keuhkosyövän sekä virtsarakon syöpien osalta.

Syöpärokote pohjautuu koronarokotteista tuttuun mRNA-teknologiaan. Suolistosyövän rokotekokeilua johtava professori Rob Jones kuvaa tulevaisuuden näkymiä innostaviksi.

– Suolistosyöpä uusiutuessaan ei yleensä ole parannettavissa, vaan sitä hoidetaan palliatiivisella hoitolinjalla, hän toteaa.

– Jos pystymme merkittävästi nostamaan paranemisprosentteja, se on paitsi loistava asia potilaille, merkitsee myös sitä, ettemme hoida potilaita pitkittyneesti, kun heidän syöpänsä uusiutuu, Jones jatkaa.