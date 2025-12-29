Robotti moukaroi Venäjän panssariajoneuvoa

Robotiikasta on tullut keskeinen osa Ukrainan sodankäyntiä Venäjää vastaan. Sodan pitkittyessä robottien merkitys taistelukentillä on kasvanut vuosi vuodelta enemmän. Asiasta kirjoittaa freelance-toimittaja David Kiritshenko viestipalvelu X:ssä.

– Tämä on teknologiasota, kuten eräs sotilas minulle kertoi, hän toteaa.

Viestiketjussaan Kiritshenko käy seikkaperäisesti läpi ukrainalaisten taistelurobottien toimintaperiaatteita. Taistelurobotit ovat keskenään hyvin erilaisia ja ne on rakennettu eri käyttötarpeiden mukaan. Niitä sijoitetaan esimerkiksi riskialttiimpiin etulinjan tehtäviin, kuten haavoittuneiden sotilaiden evakuointiin.

Robotteja käytetään myös suorissa hyökkäyksissä vihollista kohtaan. Kiritshenko huomauttaa, että eturintamalla droonit aiheuttavat jopa 80 prosenttia venäläisten taistelukenttien uhreista.

Samalla on syytä muistaa, että teknologian käyttö sotarintamalla ei ole yksipuolista. Myös Venäjä hyödyntää taisteludrooneja ja muuta robotiikkaa hyökkäyksissään.

– Mutta Ukraina on kehityksessä edellä, Kiritshenko jatkaa.

Ukrainan taisteludroonit pystyvät tuhoamaan jopa kokonaisia venäläisten panssariajoneuvoja. Kiritshenko on jakanut julkaisunsa yhteyteen videomateriaalia panssariajoneuvon tuhoamisesta. Video on katsottavissa alla olevalta upotteelta.