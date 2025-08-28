Robotti ei väsy – Tullin uusi ase huumerikollisuutta vastaan

Tullilaboratorion uudet robotit työskentelevät ihmiseen verrattuna väsymättä ja kykenevät suorittamaan työnsä aina täsmällisesti samalla tavalla. Uusilla tutkimuslaitteilla saadaan entistäkin yksityiskohtaisempaa mittaustietoa huumeista, dopingaineista ja lääkkeistä.

Tulli on hankkinut Tullilaboratorioon uusia laitteita rikostutkimuksia varten. Esikäsittelyrobotit ja UHPLC-HRMS-laitteistot on saatu Tullille Tullilaboratorion hankkeen (Securing Europe, Improving Finnish Customs Laboratory) ansiosta. Hanke on osa Euroopan unionin Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälinettä eli CCEI:tä (Customs Control Equipment Instrument).

– Laboratoriotutkimukset ovat osa Tullin tehtävää estää, paljastaa ja selvittää tullirikoksia, tulliylitarkastaja Ilmari Szilvay Tullilaboratoriosta sanoo.

Laitteiden hinta oli yhteensä noin 1,2 miljoonaa, josta Euroopan unionin Tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline (CCEI) rahoitti 80 prosenttia.

Näytteiden esikäsittely siirtyy ihmiseltä roboteille

Esikäsittelyroboteilla käsitellään laittomaan maahantuontiin ja tullirikostutkimuksiin liittyviä näytteitä, kuten huumeita, dopingaineita ja lääkkeitä.

– Esikäsittelyrobotit tekevät näytteenvalmistuksen rutiinityötä, mitä on tähän mennessä tehty käsin. Jatkossa ihmisten tekemää työtä voidaan kohdistaa enemmän esimerkiksi päättelykykyä vaativiin tehtäviin, Szilvay sanoo.

Näytteiden esikäsittely on aikaa vievää, ja sen automatisointi roboteilla auttaa kasvavien näytemäärien käsittelyssä.

– Esikäsittelyrobotti voi työskennellä öisin ja viikonloppuisin koskaan väsymättä. Lisäksi robotti tekee näytteenvalmistuksen aina täysin samalla tavalla, jolloin käsin tehtävästä työstä aiheutuva vaihtelu vähenee, Szilvay kertoo.

Tutkimusprosessin automatisoinnin ansiosta tuloksia saadaan myös aiempaa nopeammin.

– Nopea tutkimusaika on tärkeää, jotta laillinen tavara pääsee jatkamaan matkaansa ja laiton tavara siirtyy rikostutkintaan mahdollisimman ripeästi, Szilvay sanoo.

Uudella laitteistolla saadaan entistäkin kattavampia tutkimustuloksia

Tullirikostutkimuksiin tarkoitetulla UHPLC-HRMS-laitteistolla analysoidaan niin ikään huumeita, dopingaineita ja lääkkeitä.

– Esimerkiksi huumausaineita tunnistamalla Tulli saattaa vastuuseen laittomaan maahantuontiin syyllistyviä henkilöitä ja estää aineiden päätymisen katukauppaan, Tullilaboratorion tullikemisti Ilja Ritamo sanoo.

Laitteisto korvaa vanhan vastaavaan tekniikkaan perustuvan laitteiston, joka on tullut käyttöikänsä päähän.

– Uusi laitteisto on kehittyneempi ja nopeampi kuin vanha laitteisto. Se tuottaa tarkempaa ja kattavampaa mittausdataa kuin edeltäjänsä, mikä tarkoittaa sitä, että yhdellä mittalaitteistolla saadaan entistäkin luotettavampia tuloksia. Rikostutkimuksissa tulokset varmistetaan yleensä aina vähintään kahdella eri mittalaitetekniikalla, Ritamo sanoo.