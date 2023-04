RKP:n puheenjohtaja USU:lle: Emme ole keskustelleet PS:n kanssa

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo Uutissuomalaiselle, että puolue ei ole käynyt perussuomalaisten kanssa keskusteluja mahdollisesta hallitusyhteistyöstä.

– Me emme ole keskustelleet keskenämme vaan tässä vaiheessa keskustelua on käyty tiedotusvälineiden kautta ja se ei tietenkään ole paras tapa keskustella asioista, Henriksson sanoo USU:lle.

Henriksson ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa hallituksen kokoonpanoon. Hän korostaa, että hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) päättää lopulta, miltä pohjalta varsinaisia neuvotteluja käydään.

– Itse toivon, että me saamme Suomeen toimintakykyisen hallituksen, joka pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, jotka meillä tänä päivänä on.

RKP:n ja perussuomalaisten näkemykset poikkeavat hyvin paljon toisistaan etenkin työperäisen maahanmuuton, EU-politiikan ja ilmastopolitiikan osalta.

– Tiedämme, että elinkeinoelämä ja yritykset tarvitsevat työvoimaa. Heidän viestinsä kaikille puolueille on ollut hyvin selvä, että emme pärjää ilman ulkomaista työvoimaa.

Henrikssonin mukaan hallitusneuvotteluissa jokainen puolue joutuu joustamaan.

– Tilanne on se, että jokainen puolue, joka on ollut hallitusneuvotteluissa tietää, että mikään puolue ei koskaan saa kaikkea, mitä haluaa. On välttämätöntä löytää kompromisseja.