RKP:n ex-puheenjohtaja jyrähtää TS:lle: Puolueen ei pidä lähteä hallituksesta

Ruotsalaisen kansanpuolueen entinen ministeri Jan-Erik Enestam ei kannata RKP:n lähtemistä hallituksesta, uutisoi Turun Sanomat.

Enestam ei näe, että esiin olisi tullut sellaisia asioita, joiden takia RKP:n tulisi lähteä hallituksesta. Sen sijaan hän muistuttaa, että RKP on pitänyt hallituksessa esillä puoleelle tärkeitä teemoja.

– RKP on tuonut tähän hallitukseen ja hallitusohjelmaan kansainvälisyyttä ja ihmisoikeuksien korostamista, Enestam huomauttaa.

Ministeri pitää edelleen RKP:n päätöstä hallitukseen lähdöstä perusteltuna ja muistuttaa, että kohujen vuoksi hallitus ei ole vielä päässyt kunnolla aloittamaan työtänsä.

Enestam ei kuitenkaan yllättyisi, mikäli hallitus kuitenkin kaatuisi. Hän kertookin pitävänsä tarkasti silmällä hallituksen valmistelemaa tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä.

– Perussuomalaisilla on siinä näytön paikka, Enestam tiivistää.

Moni RKP:läinen on viime kuukausien aikana ilmoittanut eroavansa puolueesta. Enestam ei kuitenkaan usko, että puolue hajaantuisi hallitustyön vuoksi enemmän. Nyt esillä olevista asioita mikään ei hänen mukaansa ole sellainen, joka aiheuttaisi laajempaa eripuraa puolueväen keskuudessa.

Itse Enestam ei ole edes miettinyt puolueesta eroamista.

– En tietenkään, Enestam linjaa.

Enestam toimi RKP:n puheenjohtajana vuosina 1998-2006. Kansanedustajana hän toimi vuosina 1991-2007 sekä vuosien 1995 ja 2006 välillä puolustusministerinä, sisäministerinä ja ympäristöministerinä Ahon, Lipposen, Jäätteenmäen ja Vanhasen hallituksissa.

Myös nykyinen liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist on asiassa Enestamin linjoilla. Hänen mukaansa tavoite on se, että hallitus pysyy kasassa.

– Paljon riippuu nyt siitä, millainen tiedonanto voidaan antaa eduskunnalle, Bergqvist kertoo.

Erot puolueesta kertovat Bergqvistin mukaan siitä, että RKP:ssä on paljon eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

– Se kuuluu asiaan. Nyt on käyty voimakastakin keskustelua ja se on hyvä, koska rasismi on vakava asia. Uskon, että voimme yhdessä jatkaa eteenpäin, Bergqvist toteaa.