RKP:n Anna-Maja Henriksson: Hallituksen jatkolle on aiempaa enemmän edellytyksiä

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo puolueen eduskuntaryhmän arvioineen kesäkokouksessaan Ahvenanmaalla hallitusyhteistyötä ja olevansa tyytyväinen siihen, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tulee tekemään tiedonannon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.

– Olen iloinen, että valmistelu on tehty. Olemme pääsemässä eteenpäin mielestäni oikein hyvällä tavalla. Pääministeri on ottanut aiheesta otteen ja on viestinyt selkeästi, että tiedonanto on hänelle ja kokoomukselle tärkeä. Pidän tätä tiedonantoa myös tiekarttana siitä, miten me Suomessa tulemme toimimaan rasismia vastaan, Anna-Maja Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa lopullista tekstiä tiedonannosta ei ole vielä saatu valmiiksi, mutta prosessi on edennyt melko pitkälle.

– Sanoisin, että nyt olemme pidemmällä kuin eilen. Siksi näen, kun katson kokonaisuutta, että on enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa, kuin mitä olen aiemmin nähnyt, RKP:n puheenjohtaja sanoi.

Jos tiedonannon lopullinen versio saadaan valmiiksi, aikoo Anna-Maja Henriksson esittää eduskuntaryhmälleen hallituksessa jatkamista.

– Tämä on loppupäätelmä kesäkokouksessa. Hyvässä hengessä on päästy eteenpäin. Joitakin asioita on vielä avoinna, Henriksson totesi.

Petteri Orpon mukaan neuvottelut etenevät

Pääministeri Petteri Orpo kiistää Ylen mukaan Iltalehden tiedot siitä, että neuvottelut yhdenvertaisuutta koskevasta hallituksen tiedonannosta olisivat jumissa. Väite kiistetään myös perussuomalaisten leiristä.

– Neuvottelut etenevät, Orpo toteaa Ylelle.

Valtioneuvoston heinäkuussa asettama työryhmä on valmistellut tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen on määrä valmistua torstaihin mennessä. Sitä käsitellään lähiaikoina eduskunnassa, jonka syysistuntokausi alkaa ensi viikon tiistaina.