Risto Murto: Suomalaisten suhde valtioon tulee muuttumaan kivuliaasti

Suomen kohtaama julkisen talouden sopeutus tulee olemaan järisyttävä.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto toteaa velkajarrusovusta, on hyvä, että puolueet ovat päässeet yhteiseen näkemykseen mittakaavasta. Todelliset kipeät päätökset ovat kuitenkin vasta edessä.

– Suomalaisten suhde valtioon tulee muuttumaan kivuliaasti. Hyvinvointivaltion “pelastamisesta” ymmärrettävästi puhutaan, mutta käytännössä hyvinvointivaltiomme tulee muuttumaan isosti, Murto muistuttaa X:ssä.

Käytännössä 8-11 miljardin menosopeutuksia ei ole mahdollista tehdä pelkillä veronkiristyksillä tai pelkällä leikkaamisella, etenkään koskematta valtionbudjetin suurimpiin menoeriin. Helsingin Sanomat totesi, että jatkossa poliitikot joutuvat tekemään tulenarkoja päätöksiä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä eläkkeiden suhteen.

Ekonomisti Vesa Vihriälä komppaa Murtoa.

– Totta. Ja jos tämä muutos halutaan tehdä jollakin tavalla siedettävästi, kaikkien isojen menoerien on oltava mukana. Eläkejärjestelmän kattamat asiat eivät voi olla poikkeus, vaikka suurta harrastusta niiden pitämiseen kaiken sopeutuspohdinnan ulkopuolella onkin, Vihriälä sanoo.

