Risto Murto: Julkisen talouden tila läikkymässä eläkejärjestelmään

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto on huolissaan siitä, että julkisen talouden heikentynyt tila on rakenteellisesti koko ajan läikkymässä myös eläkejärjestelmään.

– Tästä on tullut keskeinen riski, kun katsomme seuraavat 5-7 vuotta eteenpäin, Murto totesi torstaina Varman tulosinfossa.

Murto muistutti, että valmistelussa oleva hallituksen eläkeuudistus vastaa asetettuihin tavoitteisiin, mutta aikahorisontti on pitkä.

– Hyvät eläkeuudistukset tehdään huolellisesti valmistellen. Nyt kun nostamme sijoitusten riskitasoa, niin järkevä mittausperiodi on noin 10 vuotta. Tiedämme silloin, kuinka hyvä onnistunut riskitason nosto on, hän muistutti.

Murto huomauttaa, että julkinen keskustelu eläkkeistä keskittyy liikaa lyhyen tähtäimen tarkasteluun eli, voisiko tietyistä elementeistä leikata.

– Oma tunnelmani tästä asiasta on, että jos eläkeläisenä seuraat tätä keskustelua, niin olisin suhteellisen rauhallinen. Eläkejärjestelmää olisi mietittävä pitkällä aikavälillä.

Viime vuosi oli työeläkeyhtiö Varmalle hyvä: sijoitukset tuottivat 7,5 prosenttia eli 4,8 miljardia euroa.

Helsingin pörssin historiallisen hyvä vuosi nosti suomalaiset osakkeet Varman sijoitussalkun parhaiten tuottaneeksi omaisuusluokaksi.

Varman sijoituksista noteeratut osakkeet tuottivat 16,4 prosenttia. Kaikkien osakesijoitusten tuotto oli 10,6 prosenttia ja kotimaisten osakkeiden 36,2 prosenttia.

Varman sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa ennätykselliset 68,3 miljardia euroa.

– Perusviesti on rauhallinen. Eläkesijoittajan vuosi oli hyvä. Tässä on tietyntyyppinen ristiriita yhteiskunnallisen tunnelman ja sen välillä, mikä on realisoitunut meille sijoittajana, Murto totesi tulosinfossa.