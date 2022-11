Rintaman kuumin paikka: Ukrainan maahanlaskujoukot torjuvat uusia hyökkäyksiä

Ukrainan asevoimien 79. maahanlaskuprikaati on pitänyt viime viikkoina kiinni asemistaan pienen Marjinkan kaupungin ympäristössä Donetskin alueella.

Venäjän asevoimat on yrittänyt edetä alueella lähes joka päivä toistuvilla hyökkäyksillään. Rintaman kuumimmaksi paikaksi kuvaillulla paikkakunnalla on strategista merkitystä, sillä sen hallinta voi myöhemmin mahdollistaa Ukrainan etenemisen Donetskin kaupunkiin.

– Tilanne ei ole paras mahdollinen. Mobilisoitujen sotilaiden ohella Venäjä käyttää Wagner-ryhmän palkkasotilaita ja muita erikoisjoukkoja Donetskin alueella. He yrittävät murtautua läpi puolustuslinjastamme, ukrainalaissotilas kertoo Radio Free Europelle.

Kiivaan tykistöpommituksen vuoksi Marjinkan kaikki rakennukset ovat vaurioituneet tai tuhoutuneet. Etulinjassa vartioiva sotilas huomauttaa, että tykistötuli on myös psykologisen sodankäynnin työkalu.

– Taisteluhautaan on vaikea osua kranaatinheittimellä tai tykillä, mutta joukkojen taistelutahtoon voi silti vaikuttaa. Vaikka ammus putoaisi 15 metrin päähän, heikentää se stressinsietokykyä ja halua pysyä asemissa, sotilas toteaa.

Tiedusteluyksikkö havaitsi RFE:n haastattelun aikana lennokilla Venäjän panssarivaunun, joka oli avannut tulen Ukrainan maahanlaskujoukkojen asemia vastaan. Metsikön reunassa piileskellyttä panssarivaunua tulitettiin, minkä jälkeen se vetäytyi kauemmas.

Maahanlaskujoukkojen upseeri huomauttaa, että kyseessä saattoi olla hämäys.

– Vihollinen tulittaa ohjatakseen huomiomme tiettyyn kohtaan. Ja samalla aloittaa hyökkäyksen jalkaväellä ja panssariajoneuvoilla toisessa rintamakohdassa, upseeri sanoo.

Hyökkäykset on saatu tähän mennessä pysäytettyä Ukrainan voimakkaan tykistötulen avulla.

– Jos heidän jalkaväkensä hyökkää ilman panssariajoneuvojen tukea, niin sotilaamme hoitavat asian hyvin nopeasti. Jos ajoneuvoja on paljon, on tilanne vaikeampi, mutta he hoitavat silti asian, ukrainalaisupseeri kertoo.