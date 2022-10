Rintamalle passitettu sotilas kertoo: Sain neljä ammusta

Venäjän liikekannallepanossa värvättyjen sotilaiden väitetään saaneen monessa tapauksessa vanhentuneita varusteita ja huonokuntoisia aseita. Kaliningradista kotoisin oleva värvätty kertoi Mediazona-julkaisulle, että pikakoulutukseen sisältyvä ”taktinen harjoittelu” koostui kymmenen metrin ryömimisestä edestakaisin.

Asiantuntijoiden mukaan ainakin osa liikekannallepanossa värvätyistä sotilaista on jouduttu lähettämään rintamalle vain muutaman vuorokauden viiveellä. Ukrainan eteneminen maan etelä- ja itäosissa voi pakottaa Kremlin lyhentämään sotilaiden saamaa koulutusta, minkä uskotaan heikentävän joukkojen taistelukykyä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella Venäjän puolella taistelevat separatistijoukot kärsivät samankaltaisista ongelmista. Eräs sotilas kertoo yksikön siirtyneen rintaman lähellä sijaitsevaan metsään ja joutuneen heti kranaatinheitintulen kohteeksi.

Hänen mukaansa joukoille ei annettu rynnäkkökiväärien lisäksi minkäänlaisia huoltotarvikkeita tai esimerkiksi kiikareita, lämpökameroita tai tiedustelulennokkeja. Toisella videolla Neuvostoliiton tarraa sirpaleliivissä pitävä parrakas sotilas kertoo vetäytymisestä Ukrainan vastahyökkäyksen jälkeen.

– Kävelimme metsän läpi pitkän matkan. Löysimme venäläissotilaan, jonka jalat olivat poikki. Annoimme hänelle ensiapua ja kuljetimme sairaalaan, sotilas sanoo.

Toisen sotilaan mukaan yksikkö mobilisoitiin syyskuun 19. päivänä eli ennen Vladimir Putinin ilmoittamaa liikekannallepanoa. Uusille sotilaille ei järjestetty terveystarkastuksia.

– Saimme vain rynnäkkökiväärin, neljä ammusta ja puukon, sotilas toteaa.

Asevoimien rekka-autojen edustalla haastateltu Danil sanoo taistelleensa Luhanskin ”kansantasavallan” joukoissa vuodesta 2014 lähtien. Häneltä kysytään viime hetken vetäytymisestä Lymanin kaupungista, joka jäi lähes mottiin.

– Tappiot olivat suuria. Tykistö lähti pois ja me jäimme yksin. Meitä tulitettiin kranaatinheittimillä ja haupitseilla, Danil toteaa.

"An assault rife, four rounds, and a knife."

That's what one mobilized Russian (who says he's blind in one eye) says he got as equipment before being sent to the front. Mobilized on Sept. 19, two days before Putin announced mobilization. https://t.co/nbOoW52tD3

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 4, 2022