Rintamalla suuri muutos: Liki tuhannen venäläisen kerrotaan kaatuneen päivässä

Ukrainan pääesikunnan ilmoittamat luvut Venäjän tappioista rintamalla kertovat taisteluiden kovasta kiihtymisestä Ukrainan vastahyökkäysten myötä.

Ukrainalaiset väittävät venäläisiä kaatuneen vuorokauden aikana nyt peräti 980. Vastaavia lukuja on nähty Ukrainan ilmoituksissa sodan aikana ani harvoin.

Panssarivaunuja kerrotaan tuhoutuneen 17, panssariajoneuvoja 24 ja tykistöä ja raketinheittimiä yhteensä 20. Ukrainalaiset kertovat lisäksi tuhonneensa muun muassa 37 lennokkia. Yhtäkään venäläistä lentokonetta tai helikopteria ei ole ukrainalaisten mukaan tuhottu viimeisen vuorokauden aikana.

Maineikas ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Francois Heisbourg katsoo lukujen osoittavan taistelutoiminnan merkittävästä muutoksesta rintamalla.

– Vaikka absoluuttinen luku voikin olla vähän korkeanpuoleinen (kuten usein tapahtuu vihollisen menetyksiä ilmoittaessa), on nouseva trendi todennäköisesti todellinen ja viitaa erittäin intensiivisiin ja suuren luokan taisteluoperaatioihin, Heisbourg tviittaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti vihdoin lauantaina, että vastahyökkäys venäläismiehittäjää vastaan on käynnissä. Ukraina on päästänyt operaatioistaan mahdollisimman vähän tietoa julkisuuteen. Toistaiseksi taistelut ovat tiettävästi olleet kovimmillaan etelässä ja idässä.

🇷🇺 soldiers KIA set at 980 by 🇺🇦 general staff. Even if the absolute number may be on the high side (as often happens when enemy losses are stated), the upward trend is probably real, and points to very intense+large scale combat operations https://t.co/4toUeajuNh

