”Rintama pitää vielä” – Itä-Ukrainassa linnoitetaan uusia asemia

Venäjän sotilaat etenevät Itä-Ukrainassa Slovjanskin kaupunkia kohti. Ukrainan aluepuolustusvoimat valmistautuu suurhyökkäykseen ja linnoittaa parhaillaan kaupunkiin ja sen lähialueille uusia asemia, kertoo Radio Free Europe jutun alta löytyvässä videoreportaasissa.

Aluejoukkojen vapaaehtoiset sotilaat vannovat taistelevansa viimeiseen mieheen ja naiseen.

– Rintama pitää vielä, vakuuttaa naissotilas Svitlana RFE:lle.

Antautuminen ei hänen mukaansa tule kysymykseen.

– Olemme valmistautuneita, meillä on aseita ja meidät on koulutettu käyttämään niitä. Voimme voittaa, varmasti voitammekin, hän toteaa.

Venäjä on aloittanut raskaat pommitukset alueella. Taistelusta odotetaan raskaita. Paikallisia asukkaita on kehoitettu poistumaan, mutta osa on kieltäytynyt lähtemään.

– Tämä on seurausta Venäjän propagandasta. Jotkut eivät ymmärrä, mitä kauhuja Venäjä tuo mukanaan, kertoo aluepuolustusjoukoissa taisteleva Volodymyr.

Hän viittaa esimerkiksi Butšan verilöylyyn ja venäläisten tekemiin sotarikoksiin ja hirmutekoihin muissa Ukrainan kaupungeissa.

– He kieltäytyvät yhä ajattelemasta rationaalisesti. He luulevat, että vapauttajien armeija lähestyy.