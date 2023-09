Rintama jämähti paikalleen: Tämä on Kremlin strategia Ukrainassa

Muutokset Ukrainan rintamalinjassa ovat jääneet kuluvan vuoden aikana vähäisiksi huolimatta laajoista hyökkäysoperaatioista.

Venäläisjoukot rynnäköivät tammikuun lopulla alkaneen talvihyökkäyksen yhteydessä muun muassa Vuhledarissa ja Avdijivkassa. Tappiot olivat suuria, mutta Ukrainan puolustuslinja kesti. Donetskin alueella sijaitseva Bahmutin kaupunki miehitettiin yli puoli vuotta kestäneen taistelun jälkeen. Kremlin tavoite koko Donetskin alueen miehittämisestä jäi silti kaukaiseksi haaveeksi.

Ukraina aloitti kesäkuussa pitkään odotetun vastahyökkäyksensä, mutta suurta läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Venäjän miinakentät ja puolustuslinjat osoittautuivat yllättävän laajoiksi.

New York Times -lehden mukaan yhdeksän kuukauden taisteluiden seurauksena vain noin 400 neliökilometriä on vaihtanut omistajaa vuodenvaihteen jälkeen. Muutokset olivat elokuussa vähäisempiä kuin kertaakaan sodan alun jälkeen. Pelkona on, että pitkittynyt pattitilanne voi vähitellen johtaa Ukrainalle annetun tuen vähenemiseen.

King’s College -yliopiston tutkija Marina Miron uskoo, ettei Venäjän asevoimat pyri valtaamaan merkittävästi uusia alueita lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on pitää kiinni aiemmin miehitetyistä Ukrainan osista. Noin 18 prosenttia Ukrainan pinta-alasta on tällä hetkellä venäläisjoukkojen hallussa.

– He eivät menetä mitään sillä, että he eivät etene, Miron sanoo.

Tutkijan mukaan pitkittynyt puolustustaistelu voi koitua Kremlin eduksi.

– Koko strategia Ukrainassa nojaa siihen, että ukrainalaisten odotetaan hyökkäävän näitä puolustusasemia vastaan ja menettävän mahdollisimman paljon sotilaita ja länsimaista kalustoa, Marina Miron jatkaa.

Ukrainan vastahyökkäyksen kannalta haasteena on, että sää on muuttumassa vähitellen yhä vaikeammaksi mekanisoitujen operaatioiden kannalta.

– Kun maasto muuttuu mudaksi ja ajat 75 tonnia painavalla Challenger-panssarivaunulla, niin se vain uppoaa, Miron sanoo.