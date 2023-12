Rikosliigan jäseniä palkattiin julkisiin virkoihin Ruotsissa – ”Taustastani ei kysytty mitään”

Ruotsissa on jo pitkään varoitettu, että järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan osaksi viranomaisen toimintaa. Nyt siitä on jälleen lisää todisteita, kertoo Dagens Nyheter -lehti.

Sosiaalitukia 30 miljoonan kruunun edestä huijannut rikollisryhmä sai tuomiot, mutta he ovat jälleen julkisissa töissä Södertäljessä.

Tukihuijauksen laajuus alkoi purkautua vuonna 2012, kun Södertäljestä löytyi lukitusta huoneesta huonokuntoinen mies, jonka hoitaja oli jättänyt tulematta paikalle. Vyyhdissä selvisi, että rikosliiga oli väärennetyillä ansioluetteloilla tekeytynyt henkilökohtaisiksi avustajiksi peitefirmaan.

Sairaille ja vammaisille annettiin ainoastaan minimaalinen apu hengissä selviämiseen ja sosiaalituet sekä korvaus ”hoivan” järjestämisestä pistettiin omaan taskuun. Usea 20:sta uhrista tarvitsi sairaalahoitoa löytyessään.

Kaikkiaan 34 miestä ja naista sai tuomion muun muassa törkeästä petoksesta ja erilaisista avunantorikoksista. Osalla oli kytkös Södertäljen mafiana tunnettuun rikollisverkostoon.

Huolimatta laiminlyönneistä, miljoonahuijauksesta ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta on nyt vähintään kymmenen vyyhdin jäsentä jälleen kunnan, valtion tai aluehallinnon palveluksessa, Dagens Nyheter raportoi.

Päätekijän nuorempi veli kertoi työhakemuksessaan Ruotsin verottajalle, että hänellä on ”vuosien kokemus valtionhallinnon tehtävistä”. Hän oli vapautunut vankilasta pari vuotta aiemmin.

– Kukaan verovirastossa ei kysynyt rikollisesta taustastani, mies itse kertoo DN:lle.

Hän on työskennellyt tuomionsa jälkeen myös Ruotsin valtion virastossa kruununvoudissa, jonka alaa on velanperintä, sekä on nyt taas veroviraston palkkalistoilla.

Verovirastossa työskentelee myös tukiskandaalissa ehdollisen tuomion saanut 35-vuotias nainen.

Viraston turvallisuusasioiden johtajan Johan Tellin mukaan mitään sääntöä siitä, etteikö tuomittua rikollista voisi palkata, ei ole.

– Kysymys on siitä, mihin raja vedetään. Onko kyse nuoruuden erheestä vai jostain vakavammasta, Tell vastaa kysymykseen siitä, onko soveliasta palkata rikollisjärjestöihin kytkeytyneitä jäseniä.

Lisäksi useita tuomittuja on saanut vakituisen tai määräaikaisen työn Tukholman alueelta tai Södertäljen kunnassa, heitä on esimerkiksi asumisneuvojina ja opettajina. Vyyhtiin osallistuneita työskentelee edelleen myös hoivan ja terveydenhuollon tehtävissä.

Södertälje yritti äskettäin ottaa käyttöön laajat taustatarkastukset kunnan työntekijöille, mutta oikeusasiamies torppasi menettelyn lainvastaisena. Kaupungin henkilöstöjohtaja pitää päätöstä harmillisena, sillä tarkistukset olisivat voineet estää ”väärin tarkoitusperin” töihin pyrkivien rekrytoinnit.