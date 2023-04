Rikoksia, juopottelua, asemokia – iso osa Venäjän tappioista tullut muualla kuin taisteluissa

Merkittävä osa Venäjän asevoimien tappioista on tullut varsinaisten taisteluiden ulkopuolella, kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

Ministeriön mukaan venäläisellä Telegram-kanavalla kerrottiin tällä viikolla, että venäläisjoukkojen keskuudessa on raportoitu ”äärimmäisen paljon” alkoholin käyttöön liittyviä rikoksia, välikohtauksia ja kuolemia.

– Muut johtavat syyt taistelujen ulkopuolella tulleisiin tappioihin ovat muun muassa huonot aseenkäsittelytaidot, tieliikenneonnettomuudet ja ympäristön olosuhteisiin liittyvät loukkaantumiset, kuten hypotermia, ministeriö toteaa.

Tiedustelukatsauksessa ministeriö kertoo, että Venäjän joukkojen komentajat luultavasti tunnistavat alkoholin vaikutuksen joukkojen toimintakykyyn, mutta eivät kykene tai halua puuttua siihen.

– Koska runsas alkoholinkäyttö on kuitenkin yleistä suuressa osassa venäläistä yhteiskuntaa, sitä on pitkään pidetty hiljaisesti hyväksyttynä osana sotilaselämää, jopa taisteluoperaatioissa.

April 2, 2023