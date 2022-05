Riittääkö hyökkääjän voima idässä? ”Voi olla käännekohta”

Venäjän asevoimien painopiste on tällä hetkellä Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella, jossa hyökkääjä etenee valtaamastaan Popasnasta länteen kohti Sjevjerodonetskia. Jos Venäjän joukot saavat vallattua Sjevjerodonetskin, he saavat haltuunsa koko Luhanskin alueen, toteaa King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

Kremlin mukaan Venäjän itsenäisiksi valtioiksi tunnustamien Donetskin ja Luhanskin alueiden ”vapauttaminen” Donbassissa on tällä hetkellä tärkein tavoite.

Luhanskin alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Haidai kertoo, että Sjevjerodonetskissa käydään parhaillaan rajuja taisteluita ja venäläiset joukot ovat päässeet kaupungin keskustaan. Tilanteen sanotaan olevan erittäin vaikea.

– Tilanne on nyt se, että venäläiset saattavat saavuttaa puolet asetetusta tavoitteesta, Martin arvioi Twitterissä.

– Venäläiset ovat vihdoin oppineet ikivanhan sotilaallisen periaatteen: voiman keskittäminen. He ovat siirtäneet voimavaroja muilta rintamilta ja keskittyneet yhdelle suunnalle. Näin he ovat saavuttaneet joitain voittoja.

Martin korostaa, että hyökkäyksessä pitää pyrkiä hyödyntämään ja laajentamaan saavutettua menestystä.

– Muutoin hyökkääjä tekee itsestään maalitaulun vastustajalle. Jotta hyökkäystä voidaan edistää, tarvitaan ketteriä huolto- ja logistiikkayhteyksiä.

Hänen mielestään viime päivien aikana on käynyt entistä selvemmäksi, että Venäjän joukot ovat saavuttaneet Sjevjerodonetskissa pisteen, jossa he eivät voi edetä paljoa pidemmälle tällä hetkellä.

– Vaikuttaa siltä, että Venäjän tykistö on mahdollistanut jonkinlaisen läpimurtohyökkäyksen Ukrainan linjojen läpi. Mutta näyttää siltä, että Venäjän joukkojen (kehnon) liikkuvuuden ja logistiikan vuoksi sitä ei kyetä hyödyntämään.

– Saa nähdä, mutta tämä saattaa olla paikallinen kulminaatiopiste, Martin sanoo.

Kulminaatiopisteellä viitataan käännekohtaan. Käsitteellä tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

Martin muistuttaa, kuinka Venäjä on siirtänyt joukkoja muilta rintamilta vahvistaakseen hyökkäystään Luhanskissa ja korostaa, että hyökkääjän eteneminen on ollut erittäin hidasta.

– Jos he saavuttavat kulminaatiopisteen, Ukrainan voidaan odottaa tekevän jälleen vastahyökkäyksiä, kuten he tekivät Harkovan pohjoispuolella sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Izjumissa hyytyi muutama viikko sitten.

Martinin mukaan taistelukentillä on havaittavassa tutuksi tullut kuvio:

– Venäläiset keskittävät voimaa tietylle alueelle, minkä seurauksena heidän muualla olevat joukkonsa heikkenevät. Ukrainalaiset eivät pyri pitämään kaikkia alueita hallussaan vaan kuluttavat hyökkääjän joukkoja. Sitten Ukraina aloittaa vastahyökkäykset muilla alueilla.

Martin on todennut jo aikaisemmin, että lähitulevaisuudessa on havaittavissa Venäjän joukkojen siirtymistä puolustusasemiin ja ukrainalaisten vastahyökkäyksiä.

– Tämä on tapahtunut hieman hitaammin kuin odotin (lähinnä siksi, että Venäjä vihdoin muisti voiman keskittämisperiaatteen), mutta Venäjä kärsii edelleen samoista ongelmista – huonosta logistiikasta ja liikkuvuudesta.

Hän sanoo seuraavansa tarkkaan tilanteen kehitystä ensi viikon aikana.

– Jos Ukraina pystyy pitämään Sjevjerodonestskin ja taistelemaan Venäjän keskittämää tulivoimaa vastaan sekä säilyttämään joitakin joukkoja reservissä, tilanne ei todellakaan näytä hyvältä Venäjän kannalta.

– Toisaalta, jos Venäjä valtaa kaupungin, (Venäjän presidentti Vladimir) Putin voi sanoa, että he ovat vallanneet toisen kahdesta alueesta, joita he yrittävät ”vapauttaa”. Se ei ole kuitenkaan hyvä suoritus, kun otetaan huomioon 30 000 uhriin nousseet tappiot, kansainvälinen paheksunta ja pakotteet sekä Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon.

Time for a little round up of the Ukraine situation.

A thread (with some poorly drawn maps).

— Dr Mike Martin ⛵️ (@ThreshedThought) May 29, 2022