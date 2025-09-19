Riikka Purran mukaan Suomi kaataa yhteisvelkavälineet

– Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Hänen mukaansa hallitus on julkaissut ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen.
– Kanta on Suomelle historiallinen – vastustamme molempia yhteisvelkavälineitä eli kriisivälinettä ja Catalyst Europe -välinettä ja sanomme sen suorin sanoin. Emme vain suhtaudu kriittisesti vaan vastustamme, Purra toteaa.
– Suomi siis on valmis kaatamaan vaikka yksin kyseiset esitykset, hän jatkaa.
Rahoituskehys- eli MFF-neuvottelut ovat pitkät ja valmista tulee todennäköisesti vasta vuonna 2027.
Purran mukaan Suomella on paljon tärkeitä prioriteetteja tämän suuria muutoksia, erityisesti turvallisuuden ja puolustuksen takia, sisältävän EU-budjetin neuvotteluissa, mutta olen erittäin tyytyväinen, että tästä fundamentaalista lähtökohdasta hallitus on saanut nyt aikaiseksi kannan, joka on ainoa oikea.
Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä. Nyt hallitus on julkaissut ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen.
Kanta on Suomelle… pic.twitter.com/l07k6DuQtu
— Riikka Purra (@ir_rkp) September 19, 2025