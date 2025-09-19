Riikka Purran mukaan Suomi kaataa yhteisvelkavälineet

– Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa hallitus on julkaissut ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen.

– Kanta on Suomelle historiallinen – vastustamme molempia yhteisvelkavälineitä eli kriisivälinettä ja Catalyst Europe -välinettä ja sanomme sen suorin sanoin. Emme vain suhtaudu kriittisesti vaan vastustamme, Purra toteaa.

– Suomi siis on valmis kaatamaan vaikka yksin kyseiset esitykset, hän jatkaa.

Rahoituskehys- eli MFF-neuvottelut ovat pitkät ja valmista tulee todennäköisesti vasta vuonna 2027.

Purran mukaan Suomella on paljon tärkeitä prioriteetteja tämän suuria muutoksia, erityisesti turvallisuuden ja puolustuksen takia, sisältävän EU-budjetin neuvotteluissa, mutta olen erittäin tyytyväinen, että tästä fundamentaalista lähtökohdasta hallitus on saanut nyt aikaiseksi kannan, joka on ainoa oikea.