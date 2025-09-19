Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valtiovarainministeri Riikka Purra. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Riikka Purran mukaan Suomi kaataa yhteisvelkavälineet

  • Julkaistu 19.09.2025 | 10:55
  • Päivitetty 19.09.2025 | 12:38
  • EU, Yhteisvelka
Suomi ei hyväksy komission ehdotuksia yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä, valtiovarainministeri sanoo.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

– Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa hallitus on julkaissut ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen.

– Kanta on Suomelle historiallinen – vastustamme molempia yhteisvelkavälineitä eli kriisivälinettä ja Catalyst Europe -välinettä ja sanomme sen suorin sanoin. Emme vain suhtaudu kriittisesti vaan vastustamme, Purra toteaa.

– Suomi siis on valmis kaatamaan vaikka yksin kyseiset esitykset, hän jatkaa.

Rahoituskehys- eli MFF-neuvottelut ovat pitkät ja valmista tulee todennäköisesti vasta vuonna 2027.

Purran mukaan Suomella on paljon tärkeitä prioriteetteja tämän suuria muutoksia, erityisesti turvallisuuden ja puolustuksen takia, sisältävän EU-budjetin neuvotteluissa, mutta olen erittäin tyytyväinen, että tästä fundamentaalista lähtökohdasta hallitus on saanut nyt aikaiseksi kannan, joka on ainoa oikea.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)