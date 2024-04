Riikka Purra sanoo olevansa ”täsmälleen samaa mieltä” kuin pääministeri

Oppositio kysyi torstaina eduskunnassa hallitukselta lukuisia kysymyksiä eläkkeistä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vetosi useaan kertaan siihen, ettei hän voi kertoa yksityiskohtia ennen mahdollisesti tiistai-iltana päättyvää kehysriihtä.

– Ainoa, mitä hallitus on viestinyt ulospäin, on se, että me tarkastelemme eläkkeitä. Ja toinen huomioni on se, että meidän sopeutusurakka on niin suuri, että en usko tulokseen päästävän, mikäli me jätämme tämän yhden segmentin ulkopuolelle — josta kyllä ymmärrän, miksi poliitikot yleensä sen jättävät ulkopuolelle. Siksi, että siellä on niin suuri äänestäjämäärä, Riikka Purra sanoi.

Hänen mukaansa ”toinen asia on se, että en ole ottanut minkäänlaista kantaa minkäänlaisiin toimenpiteisiin, jotka tähän liittyvät”.

– En sen paremmin veroihin enkä mihinkään muuhunkaan kanavointiratkaisuun. Se, että mediassa kirjoitellaan näistä asioista… Kannattaa lukea tarkasti ne haastattelut ja mitä on tullut sanottua. Minä ja pääministeri olemme täsmälleen samaa mieltä asioista, ja meillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa tässä, Purra jatkoi.

Hänen mukaansa säästöryhmäneuvottelut ja tuleva kehysriihi näyttävät menevän vaikeasta tilanteesta huolimatta juuri niin kuin he ovat toivoneetkin.

– Kaikki ymmärtävät, että tilanne on hyvin vaikea, mutta me uskomme pääsevämme maaliin ja me olemme sitoutuneita siihen, että tämän maan julkista taloutta käännetään kestävään suuntaan. Nyt on vihdoinkin sen aika.

Purra huomautti Helsingin Sanomille lausumansa suoran sitaatin olevan, että ”valitettavasti en näe, että hallitus pääsee lopputulokseen ilman että eläkkeitä tarkastellaan”.

– Kun katsotaan sitä, mihin veronmaksajien raha menee, niin valitettavasti siitä kokonaisuudesta suuri osa kohdistuu soteen, hyvinvointialueisiin, sosiaaliturvaan ja kyllä, myös eläkkeisiin. Teidän vastustuksestanne huolimatta tällaisia sopeutustoimia, joita hallitus tekee jo hallitusohjelmassaan — puhumattakaan nyt kehysriihessä sen päälle — turvataksemme oman Suomen hyvinvointijärjestelmän myös tulevaisuudessa, ei ole mahdollista tehdä ilman, että myös tähän kokonaisuuteen puututaan.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan olisi ”hirveän tärkeätä tietää ja ymmärtää se, että hallitus joutuu tekemään uusia säästöpäätöksiä”.

– Me joudumme tekemään uusia talouden tasapainotustoimia. Me joudumme tekemään erittäin kipeitä päätöksiä ensi viikolla käytävässä kehysriihessä. Ja tämä tilannekuva koskisi mitä tahansa hallituspohjaa, mikä tässä aitiossa istuisi, Grahn-Laasonen lausui.

– Tätä työtä kun valmistelemme, niin meitä auttaisi kovasti se, jos salista löytyisi ehdotuksia siitä, miten tehdään sopeutustoimia, jotka kohdistuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti, ja myöskin ratkaisuja, jotka voisivat rakenteellisesti auttaa Suomea eteenpäin tästä kestämättömän, vaarallisen velkaantumisen tieltä, jolla me nyt olemme.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan Suomessa työeläkejärjestelmä on hyvin hoidettu, mistä ”kiitos kaikille niille osapuolille, jotka tätä järjestelmää kehittävät yhdessä”.

– Tietysti valtio mutta ennen kaikkea työmarkkinaosapuolet, jotka ovat pitkäjänteisesti eläkeuudistuksia neuvotelleet ja nytkin istuvat näissä pöydissä.

– Yksi tärkeä näkökulma työeläkejärjestelmään on se, että ihmisten pitää voida luottaa siihen, että kun maksaa työeläkemaksuja, niin eläkettä sitten myöskin kertyy ja että eläkettä saa. Eli me pidämme huolta siitä, että työeläkejärjestelmä on pitkäjänteinen ja luotettava myöskin tuleville sukupolville, ja sen takia näitä uudistuksia myöskin nyt valmistellaan, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.



– Tällä hetkellä eläkejärjestelmää haastaa ennen muuta meidän romahdusmaisesti kehittyvä syntyvyys, eli sieltä, syntyvyyden kautta, eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyys on uhattuna. Muun muassa tätä ongelmaa ja tätä kestävyysratkaisua pohditaan siinä eläkeuudistusryhmässä, jossa tällä hetkellä neuvotellaan.

– Mutta pidetään kiinni eläkejärjestelmän pääperiaatteista. Se on erittäin tärkeätä pitkällä tähtäimellä, ministeri jatkoi.