Riikka Purra vastaa Iltalehdelle: En tunnista tästä kuin pienen osan

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ottaa kantaa Iltalehden pitkään juttuun, joka käsittelee alkuviikon budjettiriihineuvotteluita ja niitä edeltäneitä tapahtumia.

– Maanantain keskusteluissa oli mukana vain kaksi perussuomalaista, minä ja valtiosihteerini Riikka [Slunga-Poutsalo]. Tässä jutussa on KUUSI toimittajaa, mutta esimerkiksi meiltä kummaltakaan ei edes ole kysytty mitään. Eipä sillä, tuskin olisimme vastanneetkaan, Purra toteaa X-viestipalvelussa.

Hän viittaa maanantain budjettiriihen aloitukseen, jossa käsiteltiin hallituksen rasismitiedonantoon sitoutumista. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti lauantaina, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet on käsiteltävä hallituksessa, eikä budjettiriihi pääty ennen kuin asia on käsitelty.

Iltalehden mukaan Purran olemus Smolnassa ”herätti huolta”.

– Maanantai oli kova päivä, varmasti meille kaikille. Omassa kunnossani suurin ongelma oli noidannuoli, mikä ei varmasti paikallaolijoilta jäänyt huomaamatta, kirjoittaa Purra, jonka mukaan muuten hänen olotilastaan ei tarvitse kenenkään kantaa huolta.

– En tunnista tästä jutusta kuin pienen osan ja olin silti itse keskellä sitä kaikkea, ministeri jatkaa.

Purran mukaan IL:n jutuissa on ollut tällä viikolla muutenkin ”melkoisia väitteitä”, joita hän maanantai-iltana joutui suoraan korjaamaan, mistä sitten syntyi ”uusi kierros”.

– Media haluaa olla osapuoli jälleen kerran myös politiikan myrskyissä. Saa näillä varmasti klikkejä, ja mikäs sen tärkeämpää, Purra näkee.