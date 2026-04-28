Riikka Purra: Valtion roolin pitää muuttua

Seuraavan hallituksen on syytä jatkaa jatkaa nykyisen pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikkaa, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) valtiovarainministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

– Tulevan hallituksen ohjelmaa rakennetaan Suomessa keväällä 2027 erittäin haastavassa tilanteessa, jossa on huomioitava EU:n alijäämäsäännöt ja velkajarru. Elinkeinoelämän sekä kansainvälisten rahoitus- ja tutkimuslaitosten, kuten OECD:n, viesti on ollut hallitukselle selkeä: hallituspolitiikka ei kaipaa suunnanmuutosta, vaan lisää samaa politiikkaa, Purra kirjoittaa.

Työ on hänen mukaansa yhä kesken.

– Olemme kyenneet tekemään liian vähän. Tämä johtuu siitä, että tilannekuva oli 2023 hallitusneuvotteluissa liian ruusuinen.

Purran mukaan ”Suomi on tullut tienhaaraan”.

– Kevään 2027 hallitusneuvotteluihin lähdetään tilanteessa, jossa julkinen talous on pakotettu laihdutuskuurille. Tässä ympäristössä valtion rooli ei ole enää rahan jakaja, vaan esteiden raivaaja ja kasvun mahdollistaja. Emme voi ostaa kasvua veronmaksajien rahalla, vaan se on ansaittava kilpailukyvyllä, hän toteaa.

– Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua, mutta sitä ei synny valtiontukia kasvattamalla.

Talouskasvua hänen mukaansa syntyy vapauttamalla teollisuuden ja yritysten potentiaali.

– Valtion tehtävä ei ole kilpailla yritysten kanssa, vaan varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka investoida ja tehdä työtä.

