Riikka Purra: Vaaleissa on puhuttava rahasta

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli maanantaina puolueensa ohjelmaa kevään kunta- ja aluevaaleihin.

Purran mukaan puolueilla ja ehdokkailla on monesti houkutus puhua vain palveluista ja kilpailla keskenään niihin tehtävillä parannuksilla. Kaikki Purran mukaan kuitenkin kilpistyy yksinkertaisesti rahaan ja siihen, mitä sillä tehdään.

– Eli toisin sanoen talouteen ja asioiden tärkeysjärjestyksiin, hän sanoi.

Kuntatalous on Purran mukaan keskimäärin paremmassa kunnossa kuin valtiontalous tai sote-alueet, mutta aivan samat haasteet koskevat myös sitä.

– Niukkojen resurssien Suomessa on välttämätöntä olla entistä tarkempi siitä, mihin veronmaksajien kallisarvoista rahaa laitetaan ja mitä sillä halutaan saada aikaiseksi, Purra sanoi.

– Kaikki nojaa tähän. Vain riittävän terve julkinen talous voi taata hyvinvointiyhteiskunnan toteutumisen ylhäältä alas. Ei mikään muu. Eivät kauniit sanat, ei moukaroiva kritiikki hallitusta kohtaan, ei oikeamielinen arvopohja. Vaan talous ja viisaat ratkaisut rahojen käytössä, hän jatkoi.

Kuntien ja hyvinvointialueiden pitää Purran mukaan järjestellä toimintojaan uudelleen.

– On välttämätöntä keskittyä ydintehtävien tuottamiseen. Näiden tehtävien rahoitus ei ole turvattavissa muuten kuin karsimalla vähemmän tärkeää toimintaa, ja siksi puhumme näissäkin vaaleissa tärkeysjärjestyksestä.

Talouskasvua on Purran mukaan samaan aikaan vahvistettava edistämällä työnteon ja yrittämisen edellytyksiä sekä parantamalla kannustimia, purkamalla turhaa sääntelyä ja investoimalla vahvuuksiin.

– Kaikkea tätä tehdään tietenkin jokaisella päätöksenteon tasolla, eduskunnasta alueiden kautta kaupunkien ja kuntien valtuustoihin, hän sanoi.

– Koko veronmaksajien rahan käyttämisen järjestelmä on Suomen kaltaisessa maassa mietittävä tulevina vuosina uudelleen – rakenteita on saatava kevennettyä ja menoja vähennettyä, samaan aikaan aidon talouskasvun mahdollistamista parantaen. Vaaleissa on puhuttava rahasta.