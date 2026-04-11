Riikka Purra USU:lle: Yritystukia leikataan kehysriihessä

Yritystukia tullaan leikkaamaan ja haittaveroja korottamaan pian alkavassa kehysriihessä, linjaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) Uutissuomalaisen haastattelussa.
Purran mukaan ensi vuodesta ei ole tulossa säästämisen välivuotta. Uusia sopeutuksia kaavaillaankin nyt 400 miljoonan euron edestä. Osa näistä on jo viime vuonna päätettyjä, mutta kohdentamatta jääneitä säästöjä.
– Suunnitelmien mukaan ne kohdistuvat jonkin verran haittaveroihin, valtionhallinnon toimintamenoihin ja yritystukiin, Purra selittää Uutissuomalaiselle.
Haittaveroihin lukeutuvat muun muassa alkoholi- ja tupakkavero. Valtiovarainministeri tosin huomauttaa, että moni näistä alkaa olla jo tapissa. Niiden korottamisella voisi olla hänen mukaansa negatiivisia vaikutuksia.
Purra toivookin, että sopeutukset painottuisivat menoleikkauksiin.
Yhtään ylimääräistä valtiontaloudessa ei Purran mukaan ole.
– Mitään isoa ei ole mahdollista tehdä. Tällä hallituksella ei ole ollut sellaista luksusta, että erimielisyyksiä olisi hoidettu rahalla, Purra tiivistää.
Tällä hetkellä kustannuspainetta luovat Purran mukaan etenkin sote-menot, turvallisuus ja valtionvelan korot. Myös työllisyystilanne ja kansainväliset tapahtumat ovat vaikuttaneet neuvotteluihin.
Seuraavalla hallituskaudella sopeuttamistarve voi Purran mukaan kohota jopa kymmeneen miljardiin euroon. Hän muistuttaa, että valtion suurimmat menoreiät ovat sosiaaliturva, eläkkeet ja sote.
Ensi vaalikaudella olisikin tarkasteltava niin maatalous- kuin yritystukia sekä eläkkeitä.
– Summat ovat niin suuria, ettei mitään sektoria voida jättää ulkopuolelle, hän sanoo.
Purra kuitenkin lupaa, että tällä hallituskaudella eläkkeisiin ei olla kohdistamassa muutoksia.