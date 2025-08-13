Riikka Purra tyrmää ”Mikkelin harhan” – verorahojen tuhlauksella ei luoda elinvoimaa

Mikkelin tapaus, jossa asukkaat häädetään kodeistaan turvapaikanhakijoiden tieltä kuohuttaa sosiaalisessa mediassa.

Kaikkiaan 13 asukasta joutuu muuttamaan muualle, sillä jotta kaupunki vuokraa rivitalot Luona Oy:lle vastaanottokeskustoiminnan käyttöön. Nykyisille vuokralaisille tarjotaan kaupungin vuokra-asuntoa muualta. Yle uutisoi asiasta eilen.

Mikkelin kaupungin mukaan vastaanottokeskustoiminta tuo alueelle työpaikkoja sekä valtion rahaa.

– On ilmiselvää, että jos kaupungit näkevät vastaanottokeskukset tuottoisana bisneksenä, niin järjestelmän kannustimet ovat täysin väärät, kommentoi kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti.

Sammallahti jatkaa, että hänen mielestään valtion eli suomalaisten rahat pitää käyttää ensisijaisesti suomalaisten hyödyksi.

– Kotouttamisbisnes leikkuriin vain, Sammallahti sanoi aiemmin.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kertoo hämmästyneensä uutisesta, että suomalaisia ajetaan pois kodeistaan vastaanottokeskuksen tieltä.

– Asukkaille, jotka haluavat jatkaa asumistaan kyseisessä talossa, pitäisi suoda siihen mahdollisuus. Nyt ei mene oikeudenmukaisella tavalla, Laiho miettii.

Mikkelin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi Helsingin Sanomissa, että Luona Oy on arvioinut vastaanottokeskuksen noin kolmen miljoonan euron liikevaihdosta jäävän kaupungille kaksi miljoonaa euroa vuodessa erilaisina tulovirtoina. Yhteensä paikkoja tulee olemaan 300, kun myös alueen vanhainkoti remontoidaan vok-käyttöön.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kummastelee ajattelutapaa

– Mikkeli perustelee ratkaisuaan häätää ihmisiä kodeistaan vastaanottokeskuksen tieltä alueelle tulevilla merkittävillä ”valtion rahoilla” ja ”uusilla asukkailla jotka ostavat ruokansa paikallisesta marketista”. Ei ole ”valtion rahaa”, on vain veronmaksajien rahaa, Rantanen huomauttaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) katsoo, että kyse on laajemmasta ilmiöstä.

– Suomessa ilmenee suuremmassakin mittakaavassa tätä Mikkelin harhaa: Kuvitellaan, että tunkemalla veronmaksajan rahaa ties minne joutavaan tai jopa haitalliseen tuotetaan ”elinvoimaa” ja ”kasvua”.

– Siksi kai maa tähän jamaan on päätynytkin, hän kuittaa.

Maahanmuuttovirasto Migri on valinnut Luonan kilpailutuksella Mikkelin vastaanottokeskuksen pyörittäjäksi.

Viime maaliskuussa Migri kertoi lakkauttavansa eri puolilta Suomea lukuisia vastaanottokeskuksia, sillä niiden asiakasmäärät ovat vähentyneet voimakkaasti turvapaikkahakemusten määrän pienentyessä ja Ukrainasta pakenevien määrän laantuessa.

Maahanmuuttovirasto irtisanoi kevään ja kesän aikana yhteensä 26 vastaanottokeskussopimusta eri palveluntuottajien kanssa, mutta osa keskuksista jatkaa toimintaansa vielä helmikuuhun 2026 saakka.

