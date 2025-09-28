Riikka Purra: Työtä velkaantumisen taittamiseksi on pakko jatkaa

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan Suomen valtion velkaantumisen taittaminen vaatii paljon töitä myös seuraavalta hallitukselta.

Valtionvarainministerin mukaan velkajarrusta nouseen keskustelun perusteella tulevalla hallituksella tulee olemaan vielä vaikeampaa kuin nykyisellä hallituksella.

– Äänestäjistä iso osa ei ole sisäistänyt julkisen talouden kroonistuneita heikkouksia ja niiden korjaamisen välttämättömyyttä – tai sen vaikeutta, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Ikääntyvän ja vähenevän työssäkäyvän väestön yhteiskuntaa, jossa sosiaalivaltio on vahva – käytännössä kenelle tahansa maahan tulevalle – ja joka on pakotettu lisäämään turvallisuus- ja puolustusmenoja miljardeilla ja joka ei ole kokenut kunnon talouskasvua kohta vuosikymmeniin, ei saada jaloilleen helposti.

Muutos on valtiovarainministerin mukaan tehtävissä. Se kuitenkin vaatii Purran mukaan vastuullista politiikkaa, joka ei välttämättä tuo välitöntä poliittista hyötyä.

– Ydintehtävät on kaikissa oloissa hoidettava, mutta ydintehtävät eivät sisällä jokaisen tahon itse määrittelemää saavutettua etuutta, jonka pitäisi olla toimien ulkopuolella.

– Emme ole tehneet ainuttakaan säästöä tai veronkiristystä, joka ei kohteensa mielestä olisi väärä. En usko, että sellaisia on edes löydettävissä.

Purran mukaan myös kansalaisten kannattaisi tutustua valtion ensi vuoden budjettiesityksen isoon kuvaan. Sen suurimmat kokonaisuudet liittyvät valtiovarainministerin mukaan tulonsiirtoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, puolustukseen ja turvallisuuteen, koulutukseen ja velan korkomenoihin.

– Jos ensi kaudelle tarvitaan noin 10 miljardin sopeutus, kyse on melkein 10 prosentin viilaamisesta budjettiin, Purra kirjoittaa.

Ongelmaa ei voi valtiovarainministerin mukaan sivuuttaa puhumalla vain talouskasvusta.

– Päivänselvää on, että talouskasvu on välttämätöntä, mutta pelkästään se ei riitä. Sekä menosäästöt että täysin välttämättömät rakenteelliset uudistukset ja kasvun edellytysten vahvistaminen ovat molemmat avainasemassa, ja tämä hallitus tekee historiallisen paljon molemmissa. Työtä on pakko jatkaa.

Yleisesti kun seuraan tämänhetkistä velkajarrukeskustelua, kolmatta vuotta jatkuvaa säästöjen kovaa arvostelua tai vaihtoehtoisesti toisinaan kuultavia väitteitä siitä, miten helppoa olisi vain naks naks tehdä tasapainoisia budjetteja, en voi välttyä ajatukselta, että tulevalla… pic.twitter.com/fOl4yVVE4b — Riikka Purra (@ir_rkp) September 28, 2025