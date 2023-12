Riikka Purra: Taloutemme ei ole hyvinvointiyhteiskunnan talous

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra käsitteli valtiontalouden tilaa perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Suomen talous ei tällä hetkellä ole pohjoismainen talous, valtiovarainministeri kuvaili. Purran mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on perinyt edeltäjältään erittäin huonossa kunnossa olevan julkisen talouden, jonka kohentamiseksi edellinen hallitus ”ei tehnyt mitään”.

– Päinvastoin, edellinen hallitus lisäsi menoja kaikissa kuviteltavissa olevissa asioissa, velaksi tietenkin.

Purra arvosteli puheessaan oppositiopuolueita tiukin sanoin. Viime vaalikaudella hallitusvastuussa olleet puolueet arvostelevat nyt Orpon hallitusta velkaantumisesta, Purra sanoi.

– Jos nämä puolueet pääsevät takaisin hallitusvaltaan, ne mitätöivät kaikki ne toimet, joita me vaivalla teemme, peruuttavat säästöt, lisäävät menoja, nostavat veroja, palaavat perusasiakeskeisestä politiikasta haihattelukeskeiseen.

Purra myönsi, ettei talouden korjaaminen tule olemaan helppo tehtävä.

– Moni päätös on vaikea ja vaatii kanttia ja uskallusta. Olemme päivästä toiseen moukaroitavana, kun jokainen verorahasta toimintansa kustantava taho vuorollaan melskaa – ja uskokaa pois, niitä on tässä maassa paljon, todella paljon – ja oppositio, jonka mukaan koko kansa on yhtäkkiä haavoittuvaa ja huono-osaista, värittää tarinoitaan tuhoutuvasta maasta, kun kolmelta prosentilta väestöstä leikataan sosiaalietuuksista yli 10 prosenttia.

Hyväosaiset pärjäävät ministerin mukaan myös silloin, kun hyvinvointijärjestelmältä loppuvat rahat. Vahva ja terve valtiontalous on etenkin köyhän paras turva, Purra linjasi.

– Sen sijaan pienituloiset, ne, jotka eivät voi valita, jotka eivät voi muuttaa paremmalle alueelle, valita lapselleen koulua, käyttää yksityisiä lääkäripalveluita tai puolustaa oikeuksiaan järjestelmässä, ne, jotka tarvitsevat verorahoitteisia palveluita ja etuja, ne, jotka jäävät roikkumaan jäljellä oleviin turvaverkkoihin – nämä ihmiset eivät selviä, kun julkinen talous ajaa seinään, kun rahat loppuvat, kun pakkosopeuttaminen alkaa, kun hyvinvointiyhteiskunta murtuu.

– Meidän taloutemme ei ole pohjoismainen, meidän taloutemme ei ole hyvinvointiyhteiskunnan talous. Puheemme vielä ovat. Jaksamme vaatia lisää, uskomme itsestämme liikoja, haluamme pitää kiinni kaikesta saavutetusta. Mutta, tosiasiaa on: Emme kykene oikeasti ylläpitämään tällaista järjestelmää. Siksi velkaannumme kovaa vauhtia, Purra sanoi.

Suomen on ministerin mukaan nyt tehtävä naapurimaissa jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten toteutettuja uudistuksia. Menoja on saatava alas ja työntekoon panostettava, Purra sanoi.

– Hyvinvointi kasvaa tekemällä enemmän työtä, enemmän hoitotyötä, viljelytyötä, metallityötä, poliisityötä. Mitä enemmän maassamme tehdään työtä, sitä enemmän meillä on kulutettavaa hyvinvointia. Enemmän hoitoa tarjolla, enemmän ruokaa syötäväksi, enemmän teollisuustuotteita vietäväksi ja enemmän turvallisuutta nautittavaksi. Siksi politiikan ytimessä pitää olla työnteon, työntekijöiden ja työpaikkojen kasvattaminen. Sosiaaliturvaa kasvattamalla ei hyvinvointi lisäänny kuin ainoastaan sosialistisissa saduissa, Purra sanoi puoluevaltuustolle.