Riikka Purra SDP:lle: Vastustatteko kaikkia kasvutoimia?

Sosialidemokraattien kansanedustajat kysyivät eduskunnan kyselytunnilla yhteisöveron alennuksesta.

Hallitus on päättänyt alentaa yhteisöverokannan 20 prosentista 18 prosenttiin vuoden 2027 alusta alkaen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) muistutti, että uudessa lisätalousarviossa joudutaan lisäämään velkaantumista entisestään eikä rahaa ole.

– Arvoisa valtiovarainministeri, kun ette vastannut tiistaina, niin kysyn tänään: onko todella Suomella tässä tilanteessa rahaa antaa miljardin veronkevennys suuryrityksille, Räsänen kysyi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) totesi vastauksessaan hallituksen noin kymmenen miljardin kokonaisuuden sisältävän suoria sopeutustoimia, menoleikkauksia, veronkiristyksiä, työllisyys- ja rakennetoimia.

– Sen lisäksi meillä on kaksi reaalitalouden ongelmaa. Toinen liittyy pitkittyneeseen, vaikeaan suhdanteeseen, ja toinen liittyy pidempiaikaisen kasvun puutteeseen. Näihin me olemme pyrkineet vastaamaan erilaisin kasvutoimin, joita esimerkiksi viime vuonna tehtiin yhteensä noin 2,2 miljardia euroa vuoden 27 tasossa. Nämä sisältävät myös veronalennuksia, joista osa on tullut voimaan tänä vuonna ja osa tulee ensi vuonna, Purra sanoi.

– Jos katsotaan, mitä talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa esimerkiksi ylimpien marginaalien laskemisesta ja toisaalta yhteisöverosta, niin se suhtautuu niihin varsin positiivisesti, ja voin pitää näitä järkevänä ratkaisuna nimenomaan kasvun kannalta.

”Onko sitä rahaa vai eikö sitä ole”

Kansanedustaja Joona Räsänen kysyi uudestaan, ”onko sitä rahaa vai eikö sitä ole”.

Poimintoja videosisällöistämme

Ministeri Riikka Purra kertoi vastauksessaan sosialidemokraattien vastustaneen hallituksen monia verolinjauksia, joita tällä kaudella siirretään selvästi sieltä työn ja yrittämisen puolelta kohti kulutusta ja haittaveroja.

– Vastaavasti te olette vastustaneet meidän tekemiä säästöjä ja muunlaisia uudistuksia. Tämä kokonaisuus on se, millä me pyrimme saamaan tähän maahan lisää yrittämistä, lisää investointeja, parempia työn kannustimia, tulevaa kasvua. Minua kiinnostaa, edustaja Räsänen, vastustatteko te muitakin kasvuun tähtääviä hallituksen toimia vai ainoastaan tätä yhtä, Purra totesi.

– Jos sitten katsotaan sitä, mitenkä näitä kasvutoimia rahoitetaan vuoden 27 tasolla, niin noin 0,9 miljardia euroa näistä kasvutoimistahan rahoitetaan toisilla menosäästöillä ja tuloja lisäävillä toimilla. Meillä on myös Valtion Eläkerahastosta ylimääräinen tuloutus, jolla pyritään vaikuttamaan siihen, että velka ei kasvaisi tällä siirtymäajalla, kun mitään kokonaistaloudellisia dynaamisia vaikutuksia ei vielä havaita.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi demareiden vaativan hallitukselta toimia, joilla julkista taloutta voidaan vakauttaa.

– Ja kaikkein helpointa olisi aloittaa perumalla tehoton yhteisöveron alennus, jota lukuisat asiantuntijatkin ovat kritisoineet. Muun muassa professori Maliranta on pitänyt sitä tehottomana ja kalliina, eikä se vastaa meidän akuutteihin taloutemme ongelmiin. Ministeri Purra, onko teillä nyt rotia tehdä vastuullisia päätöksiä Suomen talouden hyväksi ja perua tämä lähes miljardin euron, lähinnä suuryritysten omistajia hyödyttävä yhteisöveron alennus? Voitteko vastata tähän, kyllä vai ei, Tuppurainen tiedusteli.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ministeri Purra epäili vastauksessaan Tuppuraisen vähättelevän hallituksen tekemää työtä julkisen talouden hyväksi.

– Edustaja Tuppurainen, tämä ei suinkaan ole ensimmäinen asia, jonka te toivotte meidän peruvan. Olette viimeksi viime viikolla kertoneet myös useita meidän tekemiä säästötoimenpiteitä, jotka sosiaalidemokraatit haluavat perua. Näin on käynyt oikeastaan joka ikisen säästötoimenpiteen, veroihin liittyvän ikävän päätöksen, rakenteellisen uudistuksen, työllisyystoimen, kaiken, kohdalla, Purra totesi.

– Sen sijaan te kuulutatte erilaisia kasvutoimia, joita tämä hallitus on päivästä yksi tehnyt ja vienyt täytäntöön, ja tulemme edelleen jatkamaan. Meillä ei ole julkisessa taloudessa sellaisia mahdollisuuksia kuin sillä edellisellä hallituksella oli. Mikäli te pyritte tällä puheenvuorollanne vähättelemään sitä työtä, jota tämä hallitus on julkisen talouden hyväksi tulevaisuutta silmällä pitäen tehnyt, niin minun täytyy kyllä sitä ihmetellä.