Riikka Purra: Rakkauden ja avioliiton minäkin haen ihan muualta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei pidä ongelmallisena, jos tulevan hallituksen suhdetta ei voida verrata onnelliseen avioliittoon. Purralta kysyttiin Säätytalolla aamulla näkemystä Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin viikonlopun linjapuheeseen. Siinä Henriksson väläytti, että jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta.

– Minulle riittää, että tästä syntyy hallitus, joka toteuttaa hallitusohjelmaansa ja tekee Suomesta paremman paikan. Rakkauden ja avioliiton minäkin haen ihan muualta.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) oli luottavainen hallituksen syntymiseen ja arvioi puolestaan, että ”jos ei sitä rakkausavioliittoa sieltä tule, niin ainakin järkiavioliitto”.

Hallitusneuvotteluiden yksi keskeneräisistä asioista on kehitysyhteistyömäärärahojen kohtalo.

– Pöydällä on kolmelle puolueelle sopiva kompromissi, joka ei ole Rkp:lle käynyt. Eli perussuomalaiset on samassa linjassa kahden muun puolueen kanssa, Purra kuvasi asetelmaa.

Purran mukaan myös monopoleihin liittyvä kokonaisuus on Säätytalolla yhä vaille ratkaisuja.

– Kokonaisuus monopoleista on yksi asia, joka on edelleen kesken. Siellä puhutaan Alkosta, apteekeista, VR:stä, Postista ja niin edelleen. Minkälainen lopputulos on, se ei ole selvillä. Tässä on puolueiden välillä eroja.

