Venyvätkö neuvottelut juhannukselle? Petteri Orpo: ”Minä en ole varautunut siihen”

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan tällä viikolla on kaikki edellytykset päästä maaliin hallitusneuvotteluissa.

– Katse on puolivälissä viikkoa, Orpo arvioi toimittajille maanantaina aamulla Säätytalolla.

Orpolta kysyttiin, onko mahdollista, ettei hallitusohjelma synny juhannuksen takarajaan mennessä ja neuvotteluja joudutaan vielä tuolloin jatkamaan, mihin Orpo vastasi:

– Minä en ole varautunut siihen.

– Tulen tekemään kaikkeni, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen ja sille hyvän ohjelman. Ja tämän viikon aikana. Mutta politiikasta ei koskaan tiedä, ja siksi ei ihan ehdottomuuksiin kannata mennä.

Tänään Säätytalolla neuvotteluiden odotetaan vauhdittuvan, kun aamupäivästä puheenjohtajapöytä pääsee kokoustamaan yhdessä muutaman päivän tauon jälkeen.

– Odotan aika pitkää päivää. (Pj-pöydässä) hyväksytään toivottavasti asiakokonaisuuksia ja ratkotaan yksittäisiä asioita.

Hallitusneuvotteluissa työn alla ovat vielä talouden kokonaisuus raameineen ja verotuksineen. Yksittäisinä ratkottavina asioina Orpo nosti esiin jakeluvelvoitteesta aiheutuvan polttoaineen hinnannousun kompensoimisen kuluttajille eli niin sanotun ”pumppuhintakysymyksen” sekä kehitysyhteistyömäärärahat, jotka ovat vielä ”ratkaisua vailla”.

Työllisyyskysymyksiiin liittyen esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta ”ratkaisu on hyvin lähellä”.

Orpolta kysyttiin näkemystä viikonloppuna Rkp:n puoluekokouksessa kuultuun puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin linjapuheeseen. Siinä Henriksson väläytti, että jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta.

– Minun tavoitteena on saada aikaan toimintakykyinen hallitus. Ja alusta lähtien tavoitteena on ollut saada aikaan luottamus. Tiedossa on sekin, että puolueiden välillä on eroja ja kantojen yhteensovittaminen, jota tässä talossa on tehty, on ollut toisille vaikeampaa ja toisille helpompaa. Ehkä tuo lausunto kuvastaa sitä. Kun tämä hallitusohjelma toivottavasti aikaan saadaan, sen jälkeen ryhdytään rakentamaan yhteishenkeä vielä enemmän. Ja jos ei sitä rakkausavioliittoa sieltä tule, niin ainakin järkiavioliitto ja sellainen, jossa pystytään hoitamaan isänmaan asioita, vastasi Orpo.