Riikka Purra: Päälinjoista saatava ”riittävän tyydyttävät tulokset”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan ilmasto- ja maahanmuuttokysymysten päälinjoista on saatava ”riittävän tyydyttävät tulokset”, jotta puolue on valmis jatkamaan hallitusneuvotteluja Säätytalolla. Purra ei halunnut torstaina aamulla mennä tarkemmin yksityiskohtiin, mutta totesi, että ”vaatimukset on lyöty pöytään”.

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan ilmasto- ja maahanmuuttokysymysten päälinjoista tulisi päästä sopuun tänään tai viimeistään huomenna

Hallitusneuvotteluissa on tällä viikolla keskitytty pelkästään ilmasto- ja maahanmuuttokysymysten ratkomiseen muiden neuvottelupöytien pitäessä taukoa. Tiivistys tehtiin tältä osin perussuomalaisten toiveesta.

Julkisuudessa on arvioitu tämän olevan kytköksissä perussuomalaisten lauantaina edessä olevaan puoluevaltuuston kokoukseen. Purra kiisti asian toimittajille Säätytalolla:

– Näillä neuvotteluilla täällä ei ole mitään tekemistä meidän lauantaisen sääntömääräisen kokouksen kanssa.

Miten ilmasto- ja maahanmuuttokysymyksissä on työryhmissä edistytty, Purra ei lähtenyt yksityiskohtia tarkemmin avaamaan. Hän totesi, että pitkiä päiviä on tehty ja neuvottelijat istuivat eilen ”pitkälle iltaan”.