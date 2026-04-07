Riikka Purra luki lehdestä, että hänestä on tehty kirja

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo lukeneensa lehdestä, että hänestä on tehty kirja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Huomenna 8.4. julkaistaan Lauri Nurmen ja Onni Karin kirjoittama kirja minusta. Sen kerrotaan olevan ”rehellinen ja silottelematon elämäkerta yhdestä Suomen tämän hetken vaikutusvaltaisimmista ja kiistanalaisimmista poliitikoista” (sic), Purra toteaa Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– En ole osallistunut kirjan tekemiseen eikä sitä ole pyydettykään. Itse asiassa tekijät eivät edes ottaneet minuun yhteyttä kertoakseen kirjan tekemisestä, vaan luin asiasta muiden tapaan lehdestä, kun kustantamo siitä kertoi.

Purra ei aio osallistua kirjan kommentoimiseen.