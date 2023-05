Riikka Purra kokoomusvetoisista pöydistä: Emme ole kokeneet ongelmaa – ”päinvastoin”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ei ole pitänyt ongelmallisena, että Säätytalon hallitusneuvotteluissa kahdeksan reformipöydän puheenjohtajuudet ovat suurimman puolueen kokoomuksen hallussa.

– Oma kantani on, että sillä ei ole minkäänlaista merkitystä. Päinvastoin puolueen, jolla ei ole puheenjohtajuutta, on huomattavasti yksinkertaisempaa opponoida sitä kokonaisuutta. Puheenjohtajalla on aina jonkinlainen ratkaisuvastuu. Totta kai on varsin perusteltuakin, että (puheenjohtajuudet) kuuluvat ykköspuolueelle. Emme ole kokeneet minkäänlaista ongelmaa siinä, Purra kommentoi asiaa toimittajille perjantaina aamulla Säätytalolla.

Säätytalolla jatkuvissa hallitusneuvotteluissa reformipöydät ovat työstäneet niille annettuja talousraameja eli käytännössä sitä, paljonko rahaa on käytettävissä. Kaiken kaikkiaan puolueiden tavoite on sopeuttaa taloutta kuudella miljardilla eurolla.

– Niillä (talousraameilla) on ollut erilainen vastaanotto pöydästä riippuen. Joissakin päästään hyvinkin yhteisymmärrykseen siitä, mistä on mahdollista leikata ja sitten on pöytiä, joissa on enemmän ongelmia. Tietenkin suurin osa näistä tarpeista liittyy sote-pöytään, kun soten osuus valtion budjetista on niin valtaisa, Purra arvioi tilannetta.

Purran mukaan perussuomalaiset kannattaa hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista.

– Rahojen leikkaaminen sinällään, ilman että puututaan lainsäädännöllisesti siihen, että tehtäviä vähennetään, se ei ole mielekästä.

Entä hoitajamitoitus?

– Se on pöydällä.