Valtiovarainministeriö Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Riikka Purra: Kaikki eivät edelleenkään halua ymmärtää, mitä on edessä

Valtiovarainministerin mukaan saavutettujen etujen ylläpitäminen on päättymässä.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvostelee julkista keskustelua leikkauksista.

– Kun joku taas valittaa lehdessä jotakin täysin valtiolle toissijaisen menokohteen pientä leikkausta, mietin, että kaikki eivät edelleenkään halua ymmärtää, mitä on edessä, Purra kirjoittaa X-palvelussa.

Purran mukaan valtion rahan pumppaaminen ”ties mihin saavutettujen etujen ylläpitoon” on päättymässä.

– Sikäli kun ~10 mrd ei tuosta vaan kovin helposti muuten enää naksahda budjetista pois, hän jatkaa.

Ministeri ei tarkenna, mihin hän viittaa.

Eilen otsikoissa oli Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin oikaisuvaatimus ulkoministeriön rahoituspäätöksestä. Sask kertoi verkkosivuillaan kannelleensa menettelystä myös oikeuskanslerille. Saskin monivuotisesta rahoituksesta leikattiin joulukuussa noin 6,5 miljoonaa euroa. Sask on kertonut jopa harkitsevansa kantelua ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) toiminnasta asiassa.

Sask kuvailee itseään ”työelämän ihmisoikeusjärjestöksi”. Sen jäseniä ovat suomalaiset ammattiliitot. Saskin kuvataan ”puolustavan työntekijöiden perusoikeuksia, edistävän ihmisarvoista työtä ja tukevan näin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä maailmalla pääosin kehitysyhteistyörahoituksella”.

