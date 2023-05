Riikka Purra: Ilmastopöytä on lähempänä sopua

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi perjantaina Säätytalolla, että mikäli ilmasto- ja maahanmuuttopöydissä ei saavuteta tänään sopua, hallitusneuvottelut katkeavat. Lähempänä sopua ollaan ilmastoasioissa.

Säätytalolla on tällä viikolla neuvoteltu ainoastaan ilmasto- ja maahanmuuttokysymyksistä. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi perjantaina, että torstain neuvottelut kestivät puolille öin.

Alkuperäisen aikataulun mukaan sopuun olisi pitänyt päästä torstain aikana, mutta neuvottelijoille myönnettiin pyynnöstä päivän verran lisäaikaa.

– Ymmärtääkseni kello 18 on tsekkaus, että mihin on päästy vai onko päästy. Ihan samat linjat näihin asioihin liittyen, kuin on ollut nämä muutamat viime päivät, Purra sanoi.

PS-johtaja ei osannut sanoa, onko hän luottavainen tulosten syntymiseen. Hän ei myöskään sanonut, onko perussuomalaisten mahdollista palata neuvottelupöytään, mikäli hallitusneuvottelut tänään katkeavat.

Puheenjohtajapöytä keskustelee Purran mukaan asiasta, mikäli neuvottelupöydästä pyydetään uudelleen lisäaikaa.

– Nyt on tarkoitus tsekata, että löytyvätkö sellaiset päälinjat näistä asioista, että edellytykset jatkolle löytyvät, Purra totesi.