Reza Pahlavi: Iranin islamilainen tasavalta on kohdannut loppunsa

Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein kuoleman myötä Iranin islamilainen tasavalta on kohdannut loppunsa, arvioi Iranin islamistivaltaa edeltäneen šaahin poika ja kruununprinssi Reza Pahlavi.

– Kanssaveljeni ja -sisaret, Ali Khamenei, aikamme verenhimoinen despootti, kymmenientuhansien Iranin rohkeimpien poikien ja tyttärien murhaaja, on pyyhitty pois historian näyttämöltä, Pahlavi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän uskoo, että kaikki nykyisen hallinnon jäänteiden yritykset nimittää Khameneille seuraaja on tuomittu epäonnistumaan jo lähtökohtaisesti.

Nykyisen hallinnon valitsemalla seuraajalla ei olisi legitimiteettiä toimia johtajana. Tällainen johtaja tulisi ainoastaan jatkamaan hallinnon hirmutekoja, hän jatkaa. Hän varoittaa myös maan sotilas- ja turvallisuusjoukkoja: mitkä tahansa yritykset säilyttää romahtava valta tulevat epäonnistumaan.

– Tämä on teidän viimeinen mahdollisuutenne liittyä kansakuntaan, auttaa varmistamaan Iranin vakaa siirtyminen vapaaksi ja vauraaksi tulevaisuudessa ja ottaa osaa tuon tulevaisuuden rakentamiseen, Pahlavi kirjoittaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Khamenein kuolema ei kuitenkaan tuo takaisin kuolleita. Se saattaa kuitenkin toimia lohtuna sureville perheille, joiden läheiset kuolivat Iranin kansannousussa, hän jatkaa.

Pahlavi pitää maan johtajan kuolemaa uuden aikakauden alkuna. Hän muistuttaa iranilaisia, että heidän tulee pysyä valppaina ja valmiina.

– Yhdessä, yhtenäisinä ja horjumattomina, saavutamme lopullisen voiton ja juhlimme Iranin vapautta kaikkialla rakkaassa isänmaassamme.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pahlavi on aiemmin kertonut sosiaalisessa mediassa valmistautuvansa palaamaan Iraniin, kunhan maan valta on vaihtunut. Hän elää tällä hetkellä maanpaossa Yhdysvalloissa.