”Reservit eivät saapuneet, komentajat eivät vastaa”

Venäjän joukot ovat joutuneet vetäytymään Hersonin alueella kymmeniä kilometrejä välttääkseen Ukrainan vastahyökkäyksen aiheuttaman saarrostusuhkan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kymmeniä videoita eteneviä ukrainalaisjoukkoja tervehtivistä asukkaista. Sotilaat ovat kuvanneet itsensä maantiekylttien luona ja nostaneet Ukrainan lippuja rakennuksiin ja linkkimastoihin.

Komsomolskaja Pravda -lehden sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kots on varoittanut lukijoitaan, ettei hyviä uutisia ole lähiaikoina tiedossa. Venäläiset sotilasalan bloggaajat ovat kuvailleet tilannetta kriittiseksi ja kehottaneet asevoimien johtoa välittömiin toimiin rintaman vakauttamiseksi. Alueelle lähetettiin kesän aikana runsaasti vahvistuksia, mutta joukot ovat kärsineet heikosta huoltotilanteesta ja katkeilevista viestiyhteyksistä.

Tappioiden ja pitkän rintamalinjan vuoksi yksiköitä ei ole voitu vetää rotaation kautta takalinjaan lepoa varten, joten monet sotilaat ovat olleet rintamalla yhtäjaksoisesti noin seitsemän kuukauden ajan.

Venäjällä on liikkunut huhuja mahdollisista muutoksista asevoimien johdossa. Eräs sotaa tukeva Telegram-kanava kertoo ”vakavista” muutoksista, jotka voisivat liittyä yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimoviin. Suositun Rybar-kanavan mukaan Venäjän asevoimat yrittäisi parhaillaan pidätellä ylivoimaisia ukrainalaisjoukkoja Hersonin rintaman koillisosassa.

Tilanteesta on annettu myös synkempiä arvioita. Eräs bloggaaja ennakoi Izjumin-Kupianskin ”katastrofin” toistuvan mahdollisesti vielä pahempana Hersonin alueella. Venäläisjoukkojen viestiyhteydet ovat olleet poikki mahdollisen radiohäirinnän vuoksi.

– Vahvistusten siirtäminen on mahdotonta logististen ongelmien vuoksi ja siksi, etteivät reservit olleet valmiina, bloggaaja kirjoittaa tilannekatsauksessaan.

Analyytikot ovat nostaneet esiin Venäjän 205. erillisen motorisoidun prikaatin epävirallisessa Telegram-kanavassa julkaistut päivitykset. 49. armeijaan kuuluva yksikkö osallistui sodan alussa taisteluihin Zaporižžjan alueella ja Mariupolissa.

Hersonin rintaman luoteisosaan sijoitettu yksikkö vetäytyi tiistaina Dudchanyyn, jossa sijaitseva patovalli räjäytettiin Ukrainan etenemisen hidastamiseksi. Viestien mukaan taistelut sujuivat aluksi ”vaihtelevalla menestyksellä” ennen vastahyökkäyksen kiihtymistä.

Viesteissä mainitaan vahvistukseksi luvattu panssaripataljoona, joka ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle. Myös viestiyhteydet katkesivat.

– Emme vain vetäydy taistellen, vaan peräännymme nyt täyttä vauhtia. En löydä sanoja kuvailemaan tätä, juoksemme vain pois, kanavalla kirjoitettiin.

– Reservit eivät koskaan saapuneet. Jopa joen vasemmalla laidalla on vain samoja joukkoja kuin aiemmin. Yritämme vakauttaa rintamaa, mutta komentajat eivät vastaa. On täysin hiljaista, toisessa julkaisussa todettiin.

Advancing Ukrainian armor engaging Russian positions while on the move in #Kherson. pic.twitter.com/IfKmW9EmOp

— OSINT-Eye (@OSINT_Eye_) October 5, 2022