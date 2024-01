Reitti paljastui, näin Pohjois-Korea kuljettaa tykistöammuksia Venäjälle

Frontelligence Insight -analyysiyhtiö paljastaa tuoreessa analyysissaan, kuinka Pohjois-Koreasta virtaa tykistöammuksia Venäjälle pitkää logistiikkaverkostoa pitkin.

– Frontelligence Insight on tarkkaillut logistiikkareittejä Venäjän ja Pohjois-Korean välillä, laskenut toimitusmääriä ja tunnistanut varastopisteitä, kertoo analyysiyhtiön perustaja, Tatarigami-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri.

Frontelligence Insightin arvion mukaan viime syys- ja joulukuun välisenä aikana Venäjälle toimitettiin noin 1,57 miljoonaa tykistöammusta (152 mm ja 122 mm).

Viimeaikaisista satelliittikuvista (Planet Labs/jutun alla) käy ilmi, että 2023 lokakuusta lähtien ampumatarvikkeilla täytettyjä rahtikontteja on lastattu aluksiin Pohjois-Korean Raijinin satamassa ja lähetetty Dunain satamaan, joka sijaitsee lähellä Vladivostokia Venäjän Kaukoidässä.

– Dunain satamassa purettavat kontit kuljetetaan kuorma-autoilla sataman rautatiehaaralle. Sen jälkeen venäläiset lastaavat kontit juniin ja kuljettavat ne Venäjän halki Ukrainan lähelle, Tatarigami kertoo viestipalvelu X:ssä.

– Venäjälle saapuessaan konteissa olevat tykistöammukset ohjataan vähintään kolmeen tunnistettuun paikkaan – Tikhoretskin ja Mozdokin ammusvarastot sekä Jegorlykskajan lentokenttä – joissa venäläiset varastoivat ja jakavat niitä edelleen sotatoimiaan varten Ukrainassa.

Saavuttuaan määrättyihin paikkoihin ammukset kuljetetaan siviili- ja sotilaskuorma-autoilla tietyille Venäjän sotilasyksiköille tai väliaikaisille ammusvarikoille, jotka sijaitsevat lähempänä yksiköitä.

– Ottaen huomioon, että Venäjä valmisti noin kaksi miljoonaa tykistöammusta vuonna 2023 ja sai noin 1,57 miljoonaa tykistöammusta Pohjois-Koreasta, on todennäköistä, että Venäjä jatkaa kotimaisen tuotannon kasvattamista ja kattaa tämänhetkiset tarpeet ulkomaisilla toimituksilla, Tatarigami arvioi.

– Vaikka nämä luvut eivät välttämättä anna Venäjälle mahdollisuutta käyttää tykistöä yhtä laajasti kuin vuonna 2022, ne antavat Venäjälle silti edun Ukrainaan nähden tykistön tulivoimassa.

2/ Frontelligence Insight has estimated the number of ammunition deliveries between September and December to be approximately 1.57 million artillery shells, combining 152mm and 122mm ammo. pic.twitter.com/o7l9cGmPAW — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 25, 2024

4/ Ammo shipments from North Korea in 2024 are observed in January imagery. Containers offloaded at Dunai port are transported by trucks to the port's railroad branch. Russians then load these containers onto trains for transportation across Russia to locations near Ukraine. pic.twitter.com/UDC037xwF1 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 25, 2024

6/ The Tikhoretsk ammo depot in Rostov Oblast, serves as a consistent artillery ammo storage during the war. Satellite imagery from mid-August 2023 shows Russians preparing revetments for storage, with documented arrivals of 20 ft cargo containers by September pic.twitter.com/tkWeAXovWs — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 25, 2024

8/ The Frontelligence Insight team analyzed satellite imagery of the area, determining that the initial shipments arrived at Mozdok in early October 2023. Like the Tikhoretsk ammo depot, containers are transported via trains and subsequently unloaded near the ammunition site. pic.twitter.com/KmtlsQq5Xg — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 25, 2024