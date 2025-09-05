Ravintola sai sakot päihtyneestä asiakkaasta – ”Sääntö-Suomi ei lakkaa yllättämästä”

Ravintola rikkoi alkoholilakia ja sille sai määrätä 300 euron seuraamusmaksun, kun ravintolan tiloissa oli havaittu selvästi päihtynyt asiakas, linjaa Turun hallinto-oikeus.

Ravintola oli valittanut hallinto-oikeuteen Lounais-Suomen aluehallintoviraston alkuvuonna 2025 tekemästä päätöksestä, joka pohjautui aluehallintoviraston ja poliisin tekemään valvontakäyntiin anniskelupaikassa.

Ravintolan perustelun mukaan kyseessä on ollut pienellä paikkakunnalla ”kaikille ravintolaelämässä liikkuville” tuttu henkilö, joka on lievästi kehitysvammainen. Henkilö ei ole kyseisenä iltana edes käynyt tiskillä, vaan kiertänyt ravintolassa etsimässä tuttujaan. Hän on saattanut nauttia alkoholia aikaisemmin jossain muualla, mutta hänen toimintansa ei ole ollut henkilökunnan tai järjestyksenvalvojan mielestä sillä tavoin normaalista poikkeavaa, että olisi ollut syytä estää hänen pääsynsä ravintolan tiloihin.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 21. elokuuta. Hallinto-oikeuden mukaan asiakasta, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, ei saa päästää anniskelupaikkaan. Havaittavasti päihtynyt asiakas tulee poistaa anniskelupaikasta.

Yksilölliset erot voivat olla suuria, mutta ravintolan omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan kannalta henkilön päihtymys on päätöksen mukaan aina selvästi havaittavissa, jos hänen liikkeensä alkavat olla horjuvia, hänen katseensa harhailee, ja päihtymisen voi jo lyhyen keskustelun aikana havaita puheen sammaltamisesta.

Hallinto-oikeuden mukaan päihtymyksen arvioinnissa on otettava huomioon se, että päihtymykseen viittaavat tunnusmerkit saattavat johtua sairaudesta tai vammasta, mikä ei saa johtaa syrjintään.

Lupaviranomainen voi määrätä anniskeluluvanhaltijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 1000 euron seuraamusmaksun, jos tälle säädettyjä velvollisuuksia on rikottu.

Oikeuden mukaan valvontakäynnistä laaditun tarkastuspöytäkirjan mukaan anniskelupaikassa havaittiin yksi selvästi päihtynyt henkilö, joka horjui vahvasti. Hän pääsi järjestysmiehen estämättä ravintolan sisätiloihin eikä häntä poistettu. Hänelle ei kuitenkaan havaittu anniskeltavan. Vasta huomautuksen jälkeen hänet poistettiin anniskelupaikasta.

Valittaja on vastauksessaan aluehallintoviraston kuulemiseen todennut, että kyseinen henkilö saattaa kiertää kaikki paikkakunnan ravintolat illan aikana nauttimatta niissä ainoatakaan tai nauttien korkeintaan muutaman alkoholijuoman. Hänestä ei ole koskaan ollut häiriötä. Henkilön liikkuminen ja olemus eivät ole yhteydessä humalatilaan.

Aluehallintoviraston hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan kyseessä oleva selvästi päihtynyt asiakas havaittiin saman illan aikana myös toiseen anniskelupaikkaan tehdyllä valvontakäynnillä, jossa hänelle anniskeltiin alkoholijuomia. Myös tälle ravintolalle avi määräsi seuraamusmaksun.

Oikeuden mukaan tarkastajat ovat tehneet kyseisestä henkilöstä havaintoja useana eri ajankohtana useassa eri paikassa, mikä lisää heidän arvionsa luotettavuutta.

Hallinto-oikeus pitää asiassa luotettavasti selvitettynä, että kyseinen anniskelupaikka X:n tiloissa oleskellut henkilö on ollut tuolloin selvästi päihtynyt, eikä hänen käytöksensä ainakaan kokonaan ole osoitettu johtuneen kehitysvammasta tai muusta siihen rinnastettavasta syystä.

Koska kyseistä henkilöä ei ole myöskään poistettu ravintola X:n tiloista ennen tarkastajien kehotusta, ravintolassa on rikottu alkoholilaissa säädettyjä velvollisuuksia. Seuraamusmaksun määräämistä ei ole pidettävä kohtuuttomana, eikä menettelyä siten vähäisenä että seuraamusmaksu tulisi poistaa.

Asiassa ei ole menetelty myöskään yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, sillä aluehallintovirasto on määrännyt seuraamusmaksun samalla perusteella myös toiselle ravintolalle.

Oikeustieteen tohtori ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) kummastelee tapausta ja pitää sitä Sääntö-Suomen yhtenä ilmentymänä.

– Uskomatonta. Ravintolassa oli havaittu yksi selvästi päihtynyt asiakas. Rangaistuksena ravintola sai 300 euron seuraamusmaksun. Sääntö-Suomi ei lakkaa yllättämästä! Meri kommentoi.

Uskomatonta. Ravintolassa oli havaittu yksi selvästi päihtynyt asiakas. Rangaistuksena ravintola sai 300 euron seuraamusmaksun. Sääntö-Suomi ei lakkaa yllättämästä! pic.twitter.com/bftdorujE3 — Otto Meri (@OttoMeri) September 4, 2025