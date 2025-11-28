Rauhansuunnitelma vastaa Venäjän toivelistaa – silti Kreml voi hylätä sen

Venäjän politiikan asiantuntijan, Riddle Russia -verkkomedian perustajan Anton Barbashinin mukaan Yhdysvaltain esittämä luonnos rauhansuunnitelmasta vastaa edelleen monia venäläisten esittämiä vaatimuksia. Siitä huolimatta Venäjän hallinto todennäköisesti tulee hylkäämään sopimusluonnoksen. Hän kirjoittaa asiasta European Council on Foreign Relations (ECFR) -ajatushautomon verkkosivuilla.

Barbashinin mukaan monissa eurooppalaisissa valtioissa voitaisiin kuvitella, että suunnitelma Ukrainan sodan lopettamiseksi olisi Venäjälle kuin ”unelmadokumentti”. Barbashin huomauttaa, että suunnitelma perustuu todennäköisesti venäläisen diplomaatin Kirill Dimietrievin ajatuksiin ja sen on koonnut valmiiksi Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff. Mukaan on otettu myös amerikkalaisia ehdotuksia rauhansuunnitelmasta.

– Jopa USA:n ulkoministeri Marco Rubio sanoi senaattoreille, että se [rauhansuunnitelma] on Moskovan ”toivelista”, Barbashin huomauttaa.

Pian sopimusluonnoksen vuotamisen jälkeen ilmeni, että kyseessä ei ollutkaan ”lopullinen tarjous” vaan vasta sen luonnos. Esityksen julkitulon jälkeen Euroopan valtiot alkoivat laatia yhdessä Kanadan ja Japanin kanssa vaihtoehtoista esitystä, joka olisi ollut lähempänä Ukrainan vaatimuksia.

Tässä tilanteessa seuraava vaihe todennäköisesti on se, että päivitetystä rauhansuunnitelmasta pyritään keskustelemaan myös Venäjän kanssa.

– Kaikesta puheesta huolimatta Kremlin johtajat ovat todennäköisesti tyytymättömiä jo pöydällä olevaan asiaan. Luonnos on usein epämääräinen, ristiriitainen ja ajoittain absurdi. Mutta se on silti ensimmäinen kirjallinen hahmotelma mahdollisesta lopputuloksesta, ja tämä tekee siitä hyödyllisen oppaan siitä, mitä Moskova hyväksyisi, sietäisi tai hylkäisi suoraan, Barbashin toteaa.

Ensimmäisessä luonnoksessa on useita Venäjän vaatimuksia tukevia kohtia. Joukossa on esimerkiksi Ukrainan jättäytyminen puolustusliitto Naton ulkopuolelle ja Ukrainan armeijan joukkojen rajaaminen 600 000 sotilaaseen. Vertailun vuoksi todettakoon, että Ukrainan armeijan nykyinen koko on noin miljoona sotilasta.

Joukossa on myös muita Venäjän vaatimuksia tukevia kohtia. Suurimmat ongelmat liittyvät alueluovutuksiin. Esimerkiksi Krim, Donets, Luhansk ja Herson tunnustettaisiin ”de facto” osaksi Venäjää. Barbashin huomauttaa, että vaikka asiasta on koitettu neuvotella, Venäjä ei ole joustanut ydinvaatimuksissaan. Siksi hän ei usko, että Kreml tulee hyväksymään ehdotuksia, joissa näistä asioista yritettäisiin joustaa.

– Riippumatta siitä, kuinka hyvin laadittu ja harkittu eurooppalainen suunnitelma tai myöhempi Yhdysvaltojen luonnos onkaan, millään suunnitelmalla, jossa Yhdysvallat, EU ja Ukraina ovat mukana, ei ole todellisia mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi Kremlissä.

Hänen mukaansa tämä jättää kaksi mahdollista lopputulosta.

– Ensimmäinen on se, että Moskova torpedoi ehdotuksen kokonaan. Tämä antaisi Donald Trumpille mahdollisuuden olla syyttämättä Ukrainaa ja jatkaa tukeaan.

Toinen vaihtoehto olisi hänen mukaan se, että Moskova osallistuu neuvotteluihin juuri sen verran, että luodaan ainakin hypoteettinen mahdollisuus mahdolliseen kompromissiin.

– Jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin epätodennäköinen. Joka tapauksessa, vaikka lännessä se vaikuttaisi lahjalta Venäjälle, 28 kohdan suunnitelma jää silti Venäjän vaatimuksista jälkeen.

Barbashinin mukaan todennäköisempi skenaario on, että Yhdysvallat, EU ja Ukraina saavuttavat jonkinlaisen peruskompromissin, mutta Moskova lopulta hylkää suunnitelman, koska se ei tyydytä sen ydinvaatimuksia.