Raskaat taistelut jatkuvat, mutta venäläiset eivät ole edenneet Avdijivkassa

Institute for the Study of War-ajatushautomona analyytikoiden mukaan Venäjän joukot eivät 27. marraskuuta tehneet vahvistettuja edistysaskeleita.

Kovaa taistelua käydään lähellä Avdijivkan koksitehtaan Koillis-Avdijivkassa ja teollisuusvyöhykkeellä Avdijivkasta kaakkoon.

Venäläiset lähteet toistivat väitteen, että sen joukot ovat valloittivat koko teollisuusalueen Avdijivkasta kaakkoon ja saavuttivat kaakkoisen esikaupunkialueen.

Ukrainan pääesikunta ilmoitti, että Ukrainan joukot torjuivat yli 30 venäläisten hyökkäystä eri puolilla Avdijivkan ympäristön asutuskeskuksissa.

Ukrainan Tavria-joukkojen tiedottaja eversti Oleksandr Shtupun totesi, että Venäjän joukot jatkoivat maahyökkäystä 10-20 hengen ryhmissä. Hän lisäsi, että venäläiset joukot hyökkäävät kuuteen suuntaan Avdijivkan alueella.

Lisäksi venäläiset sotabloggaajat väittivät, että venäläiset joukot etenivät määrittelemättömästi lähellä Kruta Balkaa (5 km Avdiivkasta itään) ja Avdiivkan koksitehtaan lähellä, vaikka ISW ei ole havainnut vahvistusta näille väitteille.

Ukrainan pääesikunta ilmoitti myös, että Ukrainan joukot jatkoivat hyökkäyksiä Bahmutin eteläpuolella maanantaina, mutta eivät saavuttaneet vahvistettua etenemistä.

Myös Venäjän joukot jatkoivat paikallisia hyökkäysoperaatioita lähellä Bahmutia, mutta eivät saavuttaneet vahvistettuja voittoja. Pääesikunnan mukaan Ukrainan joukot torjuivat ainakin 26 Venäjän hyökkäystä.

Britannian puolustusministeriön mukaan viimeisen kuuden viikon aikana Venäjän uhriluvut ovat todennäköisesti olleet toistaiseksi korkeimpia. Suuret tappiot ovat suurelta osin aiheutuneet Venäjän hyökkäyksestä Avdijivkan kaupunkia vastaan. Britannian mukaan venäläisten uhriluku on ollut marraskuussa keskimäärin 931 miestä päivässä.